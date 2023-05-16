Врачи опровергли три самых популярных мифа о привычках

Например, при ходьбе стоит обращать внимание не на количество шагов, как считают многие

16 мая 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врачи опровергли несколько популярных мифов, с которыми обычно связывают здоровый образ жизни. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалистов, во время прогулок нужно обращать внимание не столько на количество шагов, сколько на время, которое вы потратили. Вместо десяти тысяч шагов стоит отсчитывать 30 минут времени.

Также специалисты отметили, что не нужно начинать утро со свежевыжатых соков. Их лучше употреблять во время перекусов.

Ещё один распространённый миф – количество воды, которое нужно выпивать. Принцип "чем больше – тем лучше" здесь не работает. Врачи советуют употреблять по 30 мл на килограмм веса тела.