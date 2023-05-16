Врачи опровергли три самых популярных мифа о привычках
Например, при ходьбе стоит обращать внимание не на количество шагов, как считают многие
16 мая 2023, 16:10, ИА Амител
Врачи опровергли несколько популярных мифов, с которыми обычно связывают здоровый образ жизни. Об этом сообщают "Известия".
По словам специалистов, во время прогулок нужно обращать внимание не столько на количество шагов, сколько на время, которое вы потратили. Вместо десяти тысяч шагов стоит отсчитывать 30 минут времени.
Также специалисты отметили, что не нужно начинать утро со свежевыжатых соков. Их лучше употреблять во время перекусов.
Ещё один распространённый миф – количество воды, которое нужно выпивать. Принцип "чем больше – тем лучше" здесь не работает. Врачи советуют употреблять по 30 мл на килограмм веса тела.
16:26:37 16-05-2023
то они яйца запрещают. то кофе то еще чтото. через 1 лет орут что это полезно - сами определитесь
17:03:44 16-05-2023
Гость (16:26:37 16-05-2023) то они яйца запрещают. то кофе то еще чтото. через 1 лет ору... А никто не сможет определиться. Через 10 лет придут в профессию подрастающие балбесы, и снова изменят мнение. Так же и законотворчестве...
16:30:27 16-05-2023
10 лет там))))
16:31:10 16-05-2023
Врачи советуют употреблять по 30 мл на килограмм веса тела. - мой вес 130кг я не выпью 4 литра воды. сами там пейте.
17:50:57 16-05-2023
Конечно важны шаги, а не время, можно на лавочке просидеть 30 мин и вода действительно нужна нашему организму, заметила, что все полные очень мало пьют воды, а не полные много.
18:00:34 16-05-2023
Полный бред - какие врачи? врачам вообще пофиг чего вы жрете и пьете - хоть электролит