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Врач рассказал, сколько конфет в день можно съедать детям и подросткам

Объедаться этими сладостями не стоит

25 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Фото: Monique Carrati / unsplash.com
Фото: Monique Carrati / unsplash.com

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, сколько детям можно съедать конфет в день.

При умеренной физической активности допустимо съедать ребенку одну-две конфеты, а подростку – две-три.

Врач также добавил, что первокласснику не следует превышать норму в 45 граммов сахара в день, младшему школьнику – 58 граммов, а подростку – 67 граммов.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 6

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Musik

14:51:54 25-12-2024

как же мы все еще не сдохли, а?

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Афиноген

16:18:01 25-12-2024

Musik (14:51:54 25-12-2024) как же мы все еще не сдохли, а?... А кто может поручиться ,что не наступят какие нибудь отдалённые последствия после употребления пальмы во всех продуктах,в том числе и в конфетах?

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Гость

14:59:04 25-12-2024

Поменьше пальму, а лучше вообще, от слова СОВСЕМ запретить! А что з молоко/сливки с нормализованным молоком??????????? ГОСТЫ совсем подменили!

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Гость

15:10:36 25-12-2024

Щазз! Проходите, иксперты, не мешайте конфеты трескать.

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Афиноген

16:09:45 25-12-2024

Вспоминаю вкус тех конфет и шоколадок которые были в 70-80х годах.Это была настоящая ,безо всяких суррогатов ,вкусная продукция.Какой аромат был тогда от них в магазине.А вот нынешние конфеты, особенно в Марии-Ра,те ,которые дешёвые на разновес есть ,по моему ,просто опасно.Я ,однажды,грешным делом,даже отравился .Два дня болел.Красные маки,как сейчас помню.Да и остальные ,тоже ,я думаю ,никто не поручится ,что там не будет пальмового масла и прочей гадости для увеличения срока хранения и экономии какао.Вот такие времена.

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Гость

17:24:00 25-12-2024

Афиноген (16:09:45 25-12-2024) Вспоминаю вкус тех конфет и шоколадок которые были в 70-80х ...
Реально! И запах и вкус от каждой конфеты был свой. А сейчас все пахнут одинаково. Гадостью какой-то

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