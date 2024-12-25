Врач рассказал, сколько конфет в день можно съедать детям и подросткам

Объедаться этими сладостями не стоит

25 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Фото: Monique Carrati / unsplash.com

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал РИА Новости, сколько детям можно съедать конфет в день.

При умеренной физической активности допустимо съедать ребенку одну-две конфеты, а подростку – две-три.

Врач также добавил, что первокласснику не следует превышать норму в 45 граммов сахара в день, младшему школьнику – 58 граммов, а подростку – 67 граммов.