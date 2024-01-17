Врач рассказала, чем опасен вирус папилломы человека для женщин

Специалист порекомендовала обращать внимание на необычные симптомы

17 января 2024, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала о том, чем для женщин опасен вирус папилломы человека. Ее слова передает РИАМО.

Специалист порекомендовала обращать внимание на необычные симптомы и сразу идти к врачу при их обнаружении.

"Это могут быть постоянная усталость, необъяснимая потеря веса, припухлость или уплотнения в теле, изменения в коже, кровотечения. Регулярно проходите медицинские осмотры", – сказала Марьенко.

Особую опасность для женщин ВПЧ представляет потому, что он может спровоцировать развитие рака шейки матки. Лечить такое заболевание лучше на начальной стадии, отметила врач.