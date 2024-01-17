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Врач рассказала, чем опасен вирус папилломы человека для женщин

Специалист порекомендовала обращать внимание на необычные симптомы

17 января 2024, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала о том, чем для женщин опасен вирус папилломы человека. Ее слова передает РИАМО.

Специалист порекомендовала обращать внимание на необычные симптомы и сразу идти к врачу при их обнаружении.

"Это могут быть постоянная усталость, необъяснимая потеря веса, припухлость или уплотнения в теле, изменения в коже, кровотечения. Регулярно проходите медицинские осмотры", – сказала Марьенко.

Особую опасность для женщин ВПЧ представляет потому, что он может спровоцировать развитие рака шейки матки. Лечить такое заболевание лучше на начальной стадии, отметила врач.

Здоровье рак

Комментарии 11

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Гость

10:00:24 17-01-2024

Вот ведь как, вирус человеческий, но опасен даже для женщин

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Гость

13:04:54 17-01-2024

Гость (10:00:24 17-01-2024) Вот ведь как, вирус человеческий, но опасен даже для женщин... А вы, простите, от женщины произошли? Или от человека?

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Гость

10:19:36 17-01-2024

Говорят, что вакцина от впч может бесплодие вызывать. Статистика есть даже по США, где давно ее колют.

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Гость

10:34:47 17-01-2024

Гость (10:19:36 17-01-2024) Говорят, что вакцина от впч может бесплодие вызывать. Статис... и как же без этого комментария... А она у нас есть, вакцина-то эта?) Или как со всеми остальными - тренируем "истественный" иммунитет? Корь, коклюш и прочие тренеры уже на марше.

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Гость

10:45:24 17-01-2024

Гость (10:34:47 17-01-2024) и как же без этого комментария... А она у нас есть, вакцина-... Прежде чем писать, хоть изучали бы тему, лишь бы брякнуть. Вакцина есть.

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Гость

10:52:36 17-01-2024

Гость (10:45:24 17-01-2024) Прежде чем писать, хоть изучали бы тему, лишь бы брякнуть. В... давно инфа в СМИ, что США своей вакциной стерилизуют население Африки

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Гость

11:15:04 17-01-2024

Есть вакцина, и ее планировали в обязательный график включать. Уже несколько лет проталкивают.

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Гость

11:48:57 17-01-2024

Гость (11:15:04 17-01-2024) Есть вакцина, и ее планировали в обязательный график включат... Жаль что в моем детстве ее не делали. Герпес все время высыпает. Родители - делайте сейчас своим детям эту прививку! да она пока платная НО здоровье важнее.

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Гость

13:05:18 17-01-2024

Гость (11:48:57 17-01-2024) Жаль что в моем детстве ее не делали. Герпес все время высып... Герпес? Вакцины от герпеса (простого) нет. Ветрянка есть (по желанию) и оспа есть (по показаниям, до 80-го года была обязательная)

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Гость

14:05:17 17-01-2024

Гость (13:05:18 17-01-2024) Герпес? Вакцины от герпеса (простого) нет. Ветрянка есть (по... ВПЧ и герпес это одно и то же заболевание.

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Гость

17:04:39 17-01-2024

У меня был такой вирус я три месяца лечила и он ушел... через год я родила дочку!Лечились вмести с мужем

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