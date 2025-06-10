Люди, привыкшие засыпать с помощью снотворных, часто замечают, что уже не могут отказаться от них

10 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Снотворные вызывают физическую и психологическую зависимость. Для многих людей они становятся единственным вариантом хоть немного поспать. Но врачи предупреждают, что такие препараты нужно воспринимать всерьез. Врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева рассказала "Секрету фирмы", чем опасна зависимость от снотворных и как ее распознать.

Главные риски

Чаще всего в аптеках берут безрецептурные препараты с мелатонином и на основе растительных компонентов – например, пиона. Такие снотворные кажутся безобидными и не вызывающими привыкания. Но это не так.

При приеме таких препаратов можно столкнуться с аллергией, нарушением работы печени и почек, а также психологической зависимостью, при которой уснуть без таблетки уже не получится.

Рецептурные препараты на основе доксиламина, золпидема, зопиклона, мидазолама и нитразепама не так распространены. Их рекомендуют при сильной бессоннице, когда другие средства не помогают.

Назначают такие препараты коротким курсом: на две-три недели. Они оказывают седативное действие: устраняют напряжение и помогают быстрее расслабиться. Но это ненадолго.

"Снотворные препараты, особенно из группы Z-гипнотиков и бензодиазепинов, действительно помогают уснуть. Но их коварство в том, что организм быстро привыкает: через две-четыре недели регулярного приема эффективность снижается, а отмена приводит к "рикошетной бессоннице" – сон становится еще хуже, чем до лечения", – пояснила врач.

По словам сомнолога, далеко не все пациенты это осознают. Многие продолжают пить препараты после окончания курса или сами себе назначают их без консультации врача.

Как распознать зависимость

К тревожным признакам, которые указывают на зависимость от снотворных, относят следующие "звоночки":

страх перед ночью без препарата;

панические мысли при пропуске дозы;

ритуализация приема;

увеличение дозы, потому что прежняя уже "не работает";

дневная сонливость и провалы в памяти;

неудачные попытки отменить прием, которые приводят к тревоге, учащенному сердцебиению и ночным кошмарам.

После прекращения приема препаратов возникает синдром отмены с характерными симптомами:

тремор, тахикардия и потливость, как при отказе от алкоголя;

головные боли, тошнота и мышечные спазмы;

усиление бессонницы.

"Физическую зависимость снимают постепенной отменой под контролем врача. А вот с психологической справиться сложнее – здесь зачастую нужна психотерапия, перестройка мышления и обучение правилам здорового сна", – отметила сомнолог.

Чем опасна долгая зависимость от снотворных

Когнитивные нарушения – у пациентов ухудшается память, снижается концентрация внимания;

у пациентов ухудшается память, снижается концентрация внимания; психические расстройства – после длительного приема нередко возникают депрессивные состояния, тревожность, раздражительность, подавленность, а иногда – агрессивность;

после длительного приема нередко возникают депрессивные состояния, тревожность, раздражительность, подавленность, а иногда агрессивность; физические последствия – зависимость сопровождается риском падения у пожилых, риском гормональных сбоев.

Как избежать зависимости