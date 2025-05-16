Врач предупредил об опасности пятичасового сна

Недосып грозит ожирением, депрессией и диабетом, заявил Владимир Мартынов

16 мая 2025, 11:31, ИА Амител

Сон / Фото: Shane / unsplash.com

Сон менее пяти часов в сутки – это сильнейший стресс для организма, заявил РИА Новости невролог Владимир Мартынов.

По его словам, при таком недосыпе повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, а также ухудшается память, концентрация и скорость реакции. Кроме того, из-за постоянной нехватки сна могут появиться симптомы, схожие с алкогольным опьянением.

"Недосыпание напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, ожирения... При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его "высыпанием" на выходных не получится", – заключил специалист.

Ранее Мартынов рассказал, что сон более десяти часов тоже опасен для здоровья.