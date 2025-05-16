Врач предупредил об опасности пятичасового сна
Недосып грозит ожирением, депрессией и диабетом, заявил Владимир Мартынов
16 мая 2025, 11:31, ИА Амител
Сон менее пяти часов в сутки – это сильнейший стресс для организма, заявил РИА Новости невролог Владимир Мартынов.
По его словам, при таком недосыпе повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, а также ухудшается память, концентрация и скорость реакции. Кроме того, из-за постоянной нехватки сна могут появиться симптомы, схожие с алкогольным опьянением.
"Недосыпание напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, ожирения... При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его "высыпанием" на выходных не получится", – заключил специалист.
Ранее Мартынов рассказал, что сон более десяти часов тоже опасен для здоровья.
11:40:35 16-05-2025
Конечно, если спать столько, сколько нужно, никакого ожирения не будет. Не на что станет жиреть...
🤣
11:59:45 16-05-2025
банально
14:19:38 16-05-2025
надо спать 7 часов 58 минут - остальные варианты ведут к доктору)
14:35:31 16-05-2025
Вчера писали о вреде 10-ти часового сна, сегодня 5-часового - повод попиарится .
"Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне
Невролог Мартынов: сон более 10 часов в сутки повышает риск инсульта"
15:44:09 16-05-2025
ложусь в 22 (это не значит, что сразу засыпаю), встаю в 4. нормальное телосложение, память - молодежи на зависть, про депрессию только читал, каждый день за рулем.. что я делаю не так?
16:56:06 16-05-2025
R22 (15:44:09 16-05-2025) ложусь в 22 (это не значит, что сразу засыпаю), встаю в 4. н...
Врешь в интернете)))