Врач рассказала, чем заменить картофель

В этих продуктах больше полезных элементов

04 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/947460

Батат, топинамбур, фасоль и сельдерей могут стать оптимальными заменителями картофеля в ежедневном рационе, рассказала эндокринолог Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости.

Батат содержит 86 килокалорий, что близко к картофелю (80 килокалорий), но в нем больше клетчатки и медленных углеводов, которые не вызывают резкого подъема сахара в крови. Он богат кальцием, магнием, витамином В6 и витамином А, который важен для зрения, кожи и роста.

Топинамбур содержит инулин, улучшающий метаболизм и препятствующий набору веса, инулин снижает сахар в крови. Фасоль богата белком и углеводами, содержит много клетчатки и витаминов В и минералов, таких как железо, кальций и магний.

Сельдерей менее крахмалистый и обогащен витаминами С, Е, К, А и группы В, кальцием, пурином и фосфором. Репа содержит витамины А, С, В9 и РР, кальций и эфирные масла, поддерживающие иммунитет.