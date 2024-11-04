Врач рассказала, чем заменить картофель
В этих продуктах больше полезных элементов
04 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
Батат, топинамбур, фасоль и сельдерей могут стать оптимальными заменителями картофеля в ежедневном рационе, рассказала эндокринолог Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости.
Батат содержит 86 килокалорий, что близко к картофелю (80 килокалорий), но в нем больше клетчатки и медленных углеводов, которые не вызывают резкого подъема сахара в крови. Он богат кальцием, магнием, витамином В6 и витамином А, который важен для зрения, кожи и роста.
Топинамбур содержит инулин, улучшающий метаболизм и препятствующий набору веса, инулин снижает сахар в крови. Фасоль богата белком и углеводами, содержит много клетчатки и витаминов В и минералов, таких как железо, кальций и магний.
Сельдерей менее крахмалистый и обогащен витаминами С, Е, К, А и группы В, кальцием, пурином и фосфором. Репа содержит витамины А, С, В9 и РР, кальций и эфирные масла, поддерживающие иммунитет.
12:14:29 04-11-2024
А теперь пусть китайцам расскажет чем заменить рис. Хватит умничать. Картоху ни чем не заменишь.
14:13:23 04-11-2024
Гость (12:14:29 04-11-2024) А теперь пусть китайцам расскажет чем заменить рис. Хватит у... Врач тебе рассказывает, что есть продукты похожие по вкусовым качествам на картофель, но превосходящие его по содержанию необходимых и полезных человеку элементов. Лично тебя никто ни к чему не принуждает.
16:20:22 04-11-2024
Кроме крахмала там нет ничего.
Поэтому картошку надо пожирать с мясом. Можно и без картошки.
00:37:48 05-11-2024
Люблю картошку и точка. И пусть все эксперты идут лесом.)) А лучше пусть займутся чем- то действительно полезным.
09:32:15 05-11-2024
готовят к картошке по талонам?