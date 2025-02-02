Врач рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак
Ирина Юзуп рекомендовала не есть утром выпечку
02 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
Завтрак играет ключевую роль в запуске метаболических процессов и определяет уровень энергии и продуктивность на весь день, заявила врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп в беседе с "Лентой.ру".
По ее словам, завтрак должен быть питательным и в то же время не перегружать пищеварительную систему. Важно, чтобы в первом приеме пищи был баланс между сложными углеводами, белками и полезными жирами.
Юзуп рекомендует избегать продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как газировки, сладкое и выпечка, потому что они могут вызвать резкий выброс инсулина, что чревато быстрым падением уровня энергии и последующим чувством голода.
Идеальными же вариантами завтрака являются каши из цельнозерновых круп на воде или молоке с добавлением фруктов или ягод, а также яйца, которые обеспечивают организм белком и витаминами. Овощи и творог также могут хорошо дополнить завтрак за счет микроэлементов и витаминов.
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Вот как раз с утра и надо есть высококалорийную энергетическую еду.Особенно ,если собираешься работать физически,а не советы давать.Тут можно и сало и мясо и ту же выпечку.За день всё сгорит.Ну а если работа не бей лежачего,да ещё и сам в возрасте,то и салатик сойдёт.Как то далеки от народа,я смотрю, наши эскулапы.