Врач рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак

Ирина Юзуп рекомендовала не есть утром выпечку

02 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Brooke Lark / unsplash.com

Завтрак играет ключевую роль в запуске метаболических процессов и определяет уровень энергии и продуктивность на весь день, заявила врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп в беседе с "Лентой.ру".

По ее словам, завтрак должен быть питательным и в то же время не перегружать пищеварительную систему. Важно, чтобы в первом приеме пищи был баланс между сложными углеводами, белками и полезными жирами.

Юзуп рекомендует избегать продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как газировки, сладкое и выпечка, потому что они могут вызвать резкий выброс инсулина, что чревато быстрым падением уровня энергии и последующим чувством голода.

Идеальными же вариантами завтрака являются каши из цельнозерновых круп на воде или молоке с добавлением фруктов или ягод, а также яйца, которые обеспечивают организм белком и витаминами. Овощи и творог также могут хорошо дополнить завтрак за счет микроэлементов и витаминов.