Врач назвала лекарства, которые вместе с вами должны лететь в отпуск
Для дачных выходных хватит и минимального набора, однако в путешествие следует брать лекарства на все случаи
31 мая 2024, 08:14, ИА Амител
Двухнедельный отпуск за границей может потребовать подготовки, особенно – в сборе аптечки. Чтобы не страдать в отпуске от проблем со здоровьем, на сборы аптечки понадобится немало времени и сил. "Секрет фирмы" узнал экспертное мнение о том, какие лекарства обязательно нужно взять для взрослых и детей.
Как отметила доцент кафедры педиатрии РМАНПО Александра Горяйнова, состав аптечки зависит от того, куда и на сколько вы едете. Например, для дачных выходных хватит и минимального набора, однако в путешествие следует брать лекарства на все случаи: и для детей, и для взрослых, особенно при хронических заболеваниях. Брать их лучше в России: так не возникнет проблем с их отсутствием за границей или необходимостью получить рецепт.
По словам Горяйновой, для всей семьи нужно взять препараты:
- для облегчения симптомов гриппа и ОРВИ;
- обезболивающие;
- от кишечных расстройств (энтеросорбенты и препараты для восстановления водно-солевого и электролитного баланса);
- от изжоги и тяжести в животе;
- антигистаминные;
- от минимальных травм – антисептики.
Дополнительно для детей потребуются препараты от насморка, боли в ушах и запоров. При этом необходимо учитывать возрастную группу и не давать препараты не по возрасту.
Также стоит заранее узнать, какие лекарства можно и нельзя вывозить из России. Кроме того, необходимо ознакомиться с правилами ввоза лекарственных средств на территорию других стран.
"Помните, что запрещается провозить наркотические и психотропные вещества, а также есть ограничения по перевозке жидких форм лекарств в ручной клади. Если вы принимаете препарат по назначению врача, возьмите рецепт с собой", – подчеркнула Горяйнова.
Объем провозимых в самолете медикаментов условен. По этой причине таблетки и капли должны быть в заводской упаковке, чтобы сотрудники аэропорта могли понять, что внутри. Поэтому пересыпать лекарства в мини-контейнеры не стоит.
08:35:49 31-05-2024
Вот уже почти семь лет, дома и на даче нет лекарственной дряни и - "не болит голова у дятла".