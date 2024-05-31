Врач назвала лекарства, которые вместе с вами должны лететь в отпуск

Для дачных выходных хватит и минимального набора, однако в путешествие следует брать лекарства на все случаи

31 мая 2024, 08:14, ИА Амител

Таблетки / Фото: unsplash.com

Двухнедельный отпуск за границей может потребовать подготовки, особенно – в сборе аптечки. Чтобы не страдать в отпуске от проблем со здоровьем, на сборы аптечки понадобится немало времени и сил. "Секрет фирмы" узнал экспертное мнение о том, какие лекарства обязательно нужно взять для взрослых и детей.

Как отметила доцент кафедры педиатрии РМАНПО Александра Горяйнова, состав аптечки зависит от того, куда и на сколько вы едете. Например, для дачных выходных хватит и минимального набора, однако в путешествие следует брать лекарства на все случаи: и для детей, и для взрослых, особенно при хронических заболеваниях. Брать их лучше в России: так не возникнет проблем с их отсутствием за границей или необходимостью получить рецепт.

По словам Горяйновой, для всей семьи нужно взять препараты:

для облегчения симптомов гриппа и ОРВИ;

обезболивающие;

от кишечных расстройств (энтеросорбенты и препараты для восстановления водно-солевого и электролитного баланса);

от изжоги и тяжести в животе;

антигистаминные;

от минимальных травм – антисептики.

Дополнительно для детей потребуются препараты от насморка, боли в ушах и запоров. При этом необходимо учитывать возрастную группу и не давать препараты не по возрасту.

Также стоит заранее узнать, какие лекарства можно и нельзя вывозить из России. Кроме того, необходимо ознакомиться с правилами ввоза лекарственных средств на территорию других стран.

"Помните, что запрещается провозить наркотические и психотропные вещества, а также есть ограничения по перевозке жидких форм лекарств в ручной клади. Если вы принимаете препарат по назначению врача, возьмите рецепт с собой", – подчеркнула Горяйнова.

Объем провозимых в самолете медикаментов условен. По этой причине таблетки и капли должны быть в заводской упаковке, чтобы сотрудники аэропорта могли понять, что внутри. Поэтому пересыпать лекарства в мини-контейнеры не стоит.