Врач рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике
В худших случаях можно отравиться и даже умереть
21 декабря 2024, 18:40, ИА Амител
Клинический диетолог Джанви Сангви предупредила, что некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике. Об этом пишет "Лента.ру".
По ее словам, лук и чеснок содержат много жидкости, а холодильник создает идеальные условия для роста плесени, которая может вызвать серьезные пищевые отравления, вплоть до смертельных.
Также не рекомендуется хранить чеснок, так как в прохладной и влажной среде он может быстро прорасти и стать горьким на вкус.
Не место в холодильнике и картофелю. При охлаждении крахмал превращается в сахар, что может привести к образованию потенциального канцерогенного соединения акриламида при готовке.
Кроме того, в холодильник нельзя класть бананы – от этого они быстро чернеют и становятся мягкими, заключила специалист.
16:36:53 22-12-2024
какая ерунда! Лук и чеснок содержат фитонциды, препятствующие образованию плесени. Они конечно могут заплесневеть, но для этого должно быть влажно, а в холодильнике сухо.