Врач рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике

В худших случаях можно отравиться и даже умереть

21 декабря 2024, 18:40, ИА Амител

Холодильник / Фото: nrd / unsplash.com

Клинический диетолог Джанви Сангви предупредила, что некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике. Об этом пишет "Лента.ру".

По ее словам, лук и чеснок содержат много жидкости, а холодильник создает идеальные условия для роста плесени, которая может вызвать серьезные пищевые отравления, вплоть до смертельных.

Также не рекомендуется хранить чеснок, так как в прохладной и влажной среде он может быстро прорасти и стать горьким на вкус.

Не место в холодильнике и картофелю. При охлаждении крахмал превращается в сахар, что может привести к образованию потенциального канцерогенного соединения акриламида при готовке.

Кроме того, в холодильник нельзя класть бананы – от этого они быстро чернеют и становятся мягкими, заключила специалист.