Врач рассказала, какое количество безалкогольного пива безопасно для здоровья

Злоупотребление этим напитком может привести к проблемам с ЖКТ и набору лишнего веса

15 ноября 2024, 12:40, ИА Амител

Пиво / Фото: Timothy Dykes / unsplash.com

Безалкогольное пиво содержит полезные вещества, но при злоупотреблении может навредить здоровью. Об этом "Ленте.ру" рассказала гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев.

По ее словам, качественное безалкогольное пиво богато калием, магнием, кремнием и витаминами группы B.

Однако употребление безалкогольного пива увеличивает выработку желудочного сока, что может привести к эрозиям и язвам желудка, а также вызвать хронические заболевания ЖКТ.

И хотя бокал такого пива пару раз в неделю не повредит, частое употребление нежелательно из-за высокого содержания легко усваиваемых углеводов, способствующих набору веса.

Кроме того, безалкогольное пиво содержит до 1% спирта, поэтому оно противопоказано детям и беременным.