Врач рассказала, когда нераковые опухоли оставляют и стоит ли беспокоиться из-за них

Для определения того, доброкачественная или злокачественная опухоль у человека, существует множество методов диагностики

19 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Врачи за работой / Фото: unsplash.com

В некоторых случаях нераковые опухоли врачи решают оставить. Как отметила врач-онколог Марина Шорина в беседе с "Секретом фирмы", обычно речь о доброкачественных образованиях, которые не будут малигнизироваться.

Для определения того, доброкачественная или злокачественная опухоль у человека, существует множество методов диагностики. Среди них есть визуальные, вроде УЗИ, КТ, МРТ и других, а также морфологические — гистология и цитология. В некоторых случаях понадобятся анализы крови.

Шорина отметила, что решение об удалении зависит от общей клинической картины, оценки потенциальной опасности для здоровья, а также возможности перехода доброкачественной опухоли в злокачественную.

Само лечение у доброкачественных опухолей разнообразное. Онколог подчеркнул, что важно проконсультироваться с онкологом или врачом узкой специализации.

Если не показана хирургическая или любой другой вид терапии данного образования, я своим пациентам рекомендую первый контроль делать через три месяца, — сказала она.

Если все окажется хорошо, то следующий контроль можно пройти через год. В некоторых случаях его назначают раньше.