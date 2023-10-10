Врач рассказала, кто подвержен подагре и что будет, если не лечить "болезнь королей"

При этой патологии в организме происходит нарушение обмена веществ, из-за чего начинают накапливаться и откладываться соли мочевой кислоты

10 октября 2023, 07:01, ИА Амител

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Подагра – заболевание, которое может привести к серьезным нарушениям во многих органах и системах организма. При этой патологии в организме происходит нарушение обмена веществ, из-за чего начинают накапливаться и откладываться соли мочевой кислоты. Подробнее об этом рассказала "Секрету фирмы" врач группы компаний BestDoctor Валерия Полякова.

Кто может заболеть подагрой?

К факторам риска развития заболевания относят употребление большого количества мясных продуктов, субпродуктов, злоупотребление алкоголем и малый объем выпиваемой жидкости. По этой причине подагру раньше называли "болезнью королей", поскольку в рационе простых людей было больше пресного хлеба и овощей, которые не задерживают мочевую кислоту в организме.

Также повлиять на развитие у человека подагры могут генетические нарушения обмена веществ, голодание, прием некоторых лекарственных препаратов, курение и хронические заболевания вроде ожирения, гипертонии и других.

Симптомы подагры

К ранним симптомам относят боли в суставах, их отек, покраснение, боли в области почек, температура. Полякова подчеркнула, что при наличии этих симптомов следует как можно скорее обратиться к врачу – своевременное лечение и коррекция образа жизни позволяет добиться стойкой ремиссии.

"Конечно, для поддержания ремиссии вам придется постоянно соблюдать диету, принимать препараты, контролировать уровень мочевой кислоты в крови, отказаться от алкоголя. Только при соблюдении этих мер возможен результат", – подчеркнула врач.

Промедление может стоить человеку жизни – от подагры страдают не только суставы и почки, но и сердце, и сосуды, что чревато инфарктами и инсультами.

Как правильно питаться при подагре?

В первую очередь следует корректировать питьевой режим. Врач-уролог Никита Стародубцев отметил, что больным подагрой стоит пить минеральные воды с достаточным уровнем щелочи: "Боржоми", "Ессентуки" № 4 и № 17, "Джермук", "Славяновская", "Смирновская" и т.д.

Также важен контроль питания. Обычно пациентам ограничивают жирные виды рыбы, мяса, бобовые, дрожжевую продукцию, спаржу, грибы. Алкоголь в период обострения исключают полностью.