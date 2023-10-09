Человек в среднем заражается ковидом раз в полгода, заявил инфекционист
При этом инфекцию не всегда удается подтвердить лабораторно
09 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Человек заражается коронавирусом в среднем раз в полгода, сообщил агентству ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.
При этом его не всегда удается подтвердить лабораторно, потому что чаще всего повторные заболевания протекают в форме легкого ОРВИ, пояснил специалист.
В то же время иногда ковид вызывает осложнения и требует госпитализации – особенно среди людей из групп риска.
По словам Тимакова, среди врачей остро стоит вопрос о долгосрочных последствиях повторных "ударов" коронавирусной инфекции по иммунитету и органам человека.
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10:44:36 09-10-2023
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