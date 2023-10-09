Человек в среднем заражается ковидом раз в полгода, заявил инфекционист

При этом инфекцию не всегда удается подтвердить лабораторно

09 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Человек заражается коронавирусом в среднем раз в полгода, сообщил агентству ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

При этом его не всегда удается подтвердить лабораторно, потому что чаще всего повторные заболевания протекают в форме легкого ОРВИ, пояснил специалист.

В то же время иногда ковид вызывает осложнения и требует госпитализации – особенно среди людей из групп риска.

По словам Тимакова, среди врачей остро стоит вопрос о долгосрочных последствиях повторных "ударов" коронавирусной инфекции по иммунитету и органам человека.

Ранее новый штамм коронавируса "эрис" выявили в Сибири.