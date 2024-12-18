Среди них — пивной живот, ухудшение памяти и риск инфаркта

18 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Фото: Drew Beamer / unsplash.com

Пиво может нанести серьезный вред здоровью при регулярном употреблении, предупредила в беседе с "Лентой.ру" эндокринолог Екатерина Казачкова.

Она отметила, что пиво негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышая артериальное давление и риск инфаркта.

Злоупотребление этим напитком также может привести к изменениям в мозговой ткани, ухудшающим память и когнитивные функции.

Кроме того, негативно сказывается на печени, вызывая жировую дистрофию и цирроз.

У мужчин регулярное употребление пива также может снизить уровень тестостерона и привести к "пивному животу", а у женщин – к нарушениям менструального цикла. Высокая калорийность пива способствует набору лишнего веса и проблемам с обменом веществ.

Казачкова добавила, что пиво может вызывать зависимость не меньше, чем крепкий алкоголь.