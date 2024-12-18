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Врач рассказала о главных опасностях пива

Среди них — пивной живот, ухудшение памяти и риск инфаркта

18 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Фото: Drew Beamer / unsplash.com
Фото: Drew Beamer / unsplash.com

Пиво может нанести серьезный вред здоровью при регулярном употреблении, предупредила в беседе с "Лентой.ру" эндокринолог Екатерина Казачкова.

Она отметила, что пиво негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышая артериальное давление и риск инфаркта. 

Злоупотребление этим напитком также может привести к изменениям в мозговой ткани, ухудшающим память и когнитивные функции.

Кроме того, негативно сказывается на печени, вызывая жировую дистрофию и цирроз.

У мужчин регулярное употребление пива также может снизить уровень тестостерона и привести к "пивному животу", а у женщин – к нарушениям менструального цикла. Высокая калорийность пива способствует набору лишнего веса и проблемам с обменом веществ.

Казачкова добавила, что пиво может вызывать зависимость не меньше, чем крепкий алкоголь.

Здоровье советы эксперта алкоголь

Комментарии 13

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Musik

11:15:34 18-12-2024

главная опасность - выпить меньше чем хочется.

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Роман

11:27:41 18-12-2024

я пью пиво потому что оно жидкое, если бы оно было твердое я бы его грыз, и вообще в пиве мало витаминов поэтому его нужно пить много )))

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Гость

11:29:57 18-12-2024

При не злоупотреблении от пива только ПОЛЬЗА!!!

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Гость

11:31:25 18-12-2024

Главная опасность - одна капля в рот когда попадает. Берегите себя!

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Гость

11:47:45 18-12-2024

Главная опасность пива в том, что в 99% случаев оно является ослиной мочой.

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Гоша

11:47:48 18-12-2024

Мой сосед ежедневно по три литра. Морда шире жопы и здоров как конь...

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Гость

12:48:16 18-12-2024

Гоша (11:47:48 18-12-2024) Мой сосед ежедневно по три литра. Морда шире жопы и здоров к... И грудь 4 размера?

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Гость

11:51:36 18-12-2024

Главное знать меру - а то можно выпить меньше.

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Гость

11:55:31 18-12-2024

Вы где видели настоящее пиво? Все что сейчас продается в магазинах к пиву не имеет никакого отношения- это эрзац (суррога́т — неполноценный заменитель), который честный (в кавычках) производитель еще называет пивным напитком.

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ППШариков

12:07:48 18-12-2024

Да уж ))) "Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению." (с)

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Гость

12:39:29 18-12-2024

Не люблю пиво - бессмыслица какая-то. Особенно ритуал стояния в очереди в наливайке утомителен. Но некоторым нравится, пусть пьют на здоровье.

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Musik

13:30:57 18-12-2024

кстати - пиво для ж более полезно чем для м.

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Гость

15:14:41 18-12-2024

Гость (12:48:16 18-12-2024) И грудь 4 размера?... И живот, как на 9 месяце))

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