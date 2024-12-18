Врач рассказала о главных опасностях пива
Среди них — пивной живот, ухудшение памяти и риск инфаркта
18 декабря 2024, 11:11, ИА Амител
Пиво может нанести серьезный вред здоровью при регулярном употреблении, предупредила в беседе с "Лентой.ру" эндокринолог Екатерина Казачкова.
Она отметила, что пиво негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышая артериальное давление и риск инфаркта.
Злоупотребление этим напитком также может привести к изменениям в мозговой ткани, ухудшающим память и когнитивные функции.
Кроме того, негативно сказывается на печени, вызывая жировую дистрофию и цирроз.
У мужчин регулярное употребление пива также может снизить уровень тестостерона и привести к "пивному животу", а у женщин – к нарушениям менструального цикла. Высокая калорийность пива способствует набору лишнего веса и проблемам с обменом веществ.
Казачкова добавила, что пиво может вызывать зависимость не меньше, чем крепкий алкоголь.
11:15:34 18-12-2024
главная опасность - выпить меньше чем хочется.
11:27:41 18-12-2024
я пью пиво потому что оно жидкое, если бы оно было твердое я бы его грыз, и вообще в пиве мало витаминов поэтому его нужно пить много )))
11:29:57 18-12-2024
При не злоупотреблении от пива только ПОЛЬЗА!!!
11:31:25 18-12-2024
Главная опасность - одна капля в рот когда попадает. Берегите себя!
11:47:45 18-12-2024
Главная опасность пива в том, что в 99% случаев оно является ослиной мочой.
11:47:48 18-12-2024
Мой сосед ежедневно по три литра. Морда шире жопы и здоров как конь...
12:48:16 18-12-2024
Гоша (11:47:48 18-12-2024) Мой сосед ежедневно по три литра. Морда шире жопы и здоров к... И грудь 4 размера?
11:51:36 18-12-2024
Главное знать меру - а то можно выпить меньше.
11:55:31 18-12-2024
Вы где видели настоящее пиво? Все что сейчас продается в магазинах к пиву не имеет никакого отношения- это эрзац (суррога́т — неполноценный заменитель), который честный (в кавычках) производитель еще называет пивным напитком.
12:07:48 18-12-2024
Да уж ))) "Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению." (с)
12:39:29 18-12-2024
Не люблю пиво - бессмыслица какая-то. Особенно ритуал стояния в очереди в наливайке утомителен. Но некоторым нравится, пусть пьют на здоровье.
13:30:57 18-12-2024
кстати - пиво для ж более полезно чем для м.
15:14:41 18-12-2024
Гость (12:48:16 18-12-2024) И грудь 4 размера?... И живот, как на 9 месяце))