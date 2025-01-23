Врач рассказала об опасности пивного живота для здоровья
По словам Софьи Елиашевич, частое употребление пива приводит к накоплению висцерального жира
23 января 2025, 15:00, ИА Амител
Врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье. Ее слова приводит Life.ru.
Специалист отметила, что частое употребление пива приводит к накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов, что может вызвать различные заболевания. У мужчин жир накапливается в области талии после 30-35 лет из-за недостатка активности и неправильного питания.
Елиашевич подчеркнула, что окружность талии свыше 102 см у мужчин и 88 см у женщин указывает на критический уровень висцерального ожирения, что чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, метаболически ассоциированной жировой болезнью печени и эректильной дисфункцией.
Она рекомендует обращаться к врачу для коррекции питания при наличии критического значения окружности талии.
15:05:57 23-01-2025
нет пивного живота! от пива (от жидкости) живота не бывает!
живот бывает от еды, калорий от которой больше чем человек сжигает!
15:14:09 23-01-2025
а пиво-то тут при чем? жрать меньше надо, а не пива пить... тогда живота и не будет
16:21:58 23-01-2025
А она действительно доктор?
16:44:42 23-01-2025
Гость (16:21:58 23-01-2025) А она действительно доктор?... незаменимый специалист...
17:11:52 23-01-2025
вокруг внутренних органов... в области талии
О как!?
00:41:40 24-01-2025
такие умирают от ОРВИ осложнений только в путь, инсульты и пр. кучи этих алкашей пивных уже перевидел в реанимациях