Врач рассказала об опасности пивного живота для здоровья

По словам Софьи Елиашевич, частое употребление пива приводит к накоплению висцерального жира

23 января 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona / unsplash.com

Врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье. Ее слова приводит Life.ru.

Специалист отметила, что частое употребление пива приводит к накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов, что может вызвать различные заболевания. У мужчин жир накапливается в области талии после 30-35 лет из-за недостатка активности и неправильного питания.

Елиашевич подчеркнула, что окружность талии свыше 102 см у мужчин и 88 см у женщин указывает на критический уровень висцерального ожирения, что чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, метаболически ассоциированной жировой болезнью печени и эректильной дисфункцией.

Она рекомендует обращаться к врачу для коррекции питания при наличии критического значения окружности талии.