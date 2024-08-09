Врач рассказала россиянкам, как ухаживать за интимными зонами летом

В жару возникает благоприятная среда для развития инфекций

09 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159600

В жаркое время года риск возникновения дискомфорта в интимной зоне повышается. Это связано с тем, что при высокой температуре воздуха работа сальных и потовых желёз усиливается, создавая благоприятную среду для развития инфекций и других патологических процессов.

Врач-акушер-гинеколог Светлана Быкова, кандидат медицинских наук, поделилась с "Газетой.Ru" советами о том, как избежать проблем в интимной зоне в жаркую погоду.

Во-первых, она рекомендует выбирать нижнее бельё из натуральных материалов, таких как хлопок. Следует избегать грубых материалов, таких как синтетическое кружево, и стрингов, которые могут вызвать раздражение и воспаление слизистой.

Кроме того, врач советует использовать для стирки белья гипоаллергенные средства, так как в жаркую погоду кожа и слизистые становятся более чувствительными к резким запахам и агрессивным компонентам стиральных порошков.

Важно также пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Избыток сладкого, включая фрукты, может привести к повышенной активности сальных желёз и развитию бактерий и грибков на коже и слизистых промежности.

Ношение плотной одежды, такой как джинсы, которая препятствует испарению влаги с кожи и циркуляции воздуха, также не рекомендуется.

Вместо ежедневных прокладок лучше использовать хлопковое бельё без дополнительных средств. Гигроскопичный материал прокладок может "вытягивать" влагу из кожи промежности, что приводит к избыточной активности сальных и потовых желёз. В результате формируется замкнутый круг: прокладки всё больше впитывают, железы всё больше выделяют секрет, что приводит к ещё большей потребности в прокладках.

Для интимной гигиены лучше использовать рН-нейтральные средства или детское мыло. Агрессивные средства, содержащие как щелочь, так и кислоту, могут вызвать сухость и раздражение, особенно в жаркую погоду, когда мы чаще принимаем душ.