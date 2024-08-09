Врач рассказала россиянкам, как ухаживать за интимными зонами летом
В жару возникает благоприятная среда для развития инфекций
09 августа 2024, 15:10, ИА Амител
В жаркое время года риск возникновения дискомфорта в интимной зоне повышается. Это связано с тем, что при высокой температуре воздуха работа сальных и потовых желёз усиливается, создавая благоприятную среду для развития инфекций и других патологических процессов.
Врач-акушер-гинеколог Светлана Быкова, кандидат медицинских наук, поделилась с "Газетой.Ru" советами о том, как избежать проблем в интимной зоне в жаркую погоду.
Во-первых, она рекомендует выбирать нижнее бельё из натуральных материалов, таких как хлопок. Следует избегать грубых материалов, таких как синтетическое кружево, и стрингов, которые могут вызвать раздражение и воспаление слизистой.
Кроме того, врач советует использовать для стирки белья гипоаллергенные средства, так как в жаркую погоду кожа и слизистые становятся более чувствительными к резким запахам и агрессивным компонентам стиральных порошков.
Важно также пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Избыток сладкого, включая фрукты, может привести к повышенной активности сальных желёз и развитию бактерий и грибков на коже и слизистых промежности.
Ношение плотной одежды, такой как джинсы, которая препятствует испарению влаги с кожи и циркуляции воздуха, также не рекомендуется.
Вместо ежедневных прокладок лучше использовать хлопковое бельё без дополнительных средств. Гигроскопичный материал прокладок может "вытягивать" влагу из кожи промежности, что приводит к избыточной активности сальных и потовых желёз. В результате формируется замкнутый круг: прокладки всё больше впитывают, железы всё больше выделяют секрет, что приводит к ещё большей потребности в прокладках.
Для интимной гигиены лучше использовать рН-нейтральные средства или детское мыло. Агрессивные средства, содержащие как щелочь, так и кислоту, могут вызвать сухость и раздражение, особенно в жаркую погоду, когда мы чаще принимаем душ.
15:12:49 09-08-2024
лето почти закончилось - и вы только сейчас об этом рассказываете?
15:23:13 09-08-2024
Мусик (15:12:49 09-08-2024) лето почти закончилось - и вы только сейчас об этом рассказы...
Ты ж вроде бы мужчина. Трудовик! Тебе можно даже не стичь!
16:21:43 09-08-2024
Гость (15:23:13 09-08-2024) Ты ж вроде бы мужчина. Трудовик! Тебе можно даже не стич... дык я ж для ради вас - вы о мню всё заботитесь, времени на интим.гигиену нет, вот вам подсказка, используйте пока рассказывают.
15:17:41 09-08-2024
рассказали... а показать?
15:19:25 09-08-2024
Чаще проветривать
15:35:18 09-08-2024
мы это и так знали
16:30:43 09-08-2024
В начале прошлого века крестьянки про трусы/стринги/прокладки, да и панталоны ничего не знали, ходили в юбках/платьях на голо тело, все проветривалось естественным способом, без гипоаллергенных средств.
18:18:37 09-08-2024
Ни чего не понятно
Но очень интересно
20:04:11 09-08-2024
Ответ то прост, надо брить и мыть с мылом и шампунем чтобы запаха мочи не было.
А то вы бабы брезгуете когда у нас не брито и дурно пахнет, но при этом обижаетесь когда у самих заросли и вам в лицо об этом говорят