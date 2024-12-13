Врач рассказала, сколько можно съедать мандаринов в день
Переедание может быть очень опасно
13 декабря 2024, 19:15, ИА Амител
Фото: Elisabeth Rosenak / unsplash.com
Гастроэнтеролог Евгения Мельникова в беседе с "Газетой.ру" предупредила о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления мандаринов.
По ее словам, суточная доза витамина C составляет 90 мг, и один мандарин содержит около 25 мг. Поэтому лучше съедать не более трех мандаринов в день.
Избыток этих фруктов может вызывать аллергические реакции, такие как крапивница и отек Квинке, а также провоцировать изжогу и обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Кроме того, высокое содержание фруктозы в мандаринах может негативно сказаться на уровне глюкозы в крови, что опасно для людей с диабетом.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024
19:53:57 13-12-2024
Помнится, будучи на черноморском побережий, в декабре, ездили в сады Абхазии за мандаринами, набрали по две-три спортивные сумки под завязку и жрали их аж из ушей текло, не могли остановиться. И ни чего, выжили)))
18:30:54 14-12-2024
Юс (19:53:57 13-12-2024) Помнится, будучи на черноморском побережий, в декабре, ездил... Ржу-ни магу... Это какими надо обладать мозгами страуса, чтобы заминусовать мои воспоминания)))
21:38:17 13-12-2024
С текущими ценами на мандарины, другие продукты и ЖКХ, при средней зарплате по краю, переедание не грозит.
06:35:12 14-12-2024
Да..в этом году мандарины больше 3х мало кому по карману приобрести!!!