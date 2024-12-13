Врач рассказала, сколько можно съедать мандаринов в день

Переедание может быть очень опасно

13 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Фото: Elisabeth Rosenak / unsplash.com

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова в беседе с "Газетой.ру" предупредила о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления мандаринов.

По ее словам, суточная доза витамина C составляет 90 мг, и один мандарин содержит около 25 мг. Поэтому лучше съедать не более трех мандаринов в день.

Избыток этих фруктов может вызывать аллергические реакции, такие как крапивница и отек Квинке, а также провоцировать изжогу и обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Кроме того, высокое содержание фруктозы в мандаринах может негативно сказаться на уровне глюкозы в крови, что опасно для людей с диабетом.