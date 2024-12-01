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Врач рассказала, сколько яиц можно съедать ежедневно

Некоторым людям от продукта лучше отказаться

01 декабря 2024, 15:59, ИА Амител

Фото: Peter Werkman / unsplash.com
Фото: Peter Werkman / unsplash.com

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе яиц и последствиях их ежедневного употребления. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что одно-два яйца на завтрак помогают нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес, так как в этом продукте мало калорий, но он хорошо насыщает.

Кроме того, яйца улучшают настроение благодаря холину и триптофану, который способствует выработке серотонина.

Кораблева рекомендует здоровым людям употреблять до двух-трех яиц в день, но предупреждает о возможной аллергии и не советует яйца людям с повышенным холестерином, панкреатитом, гастритом и проблемами с печенью и желчным пузырем.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 5

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Бдыщ

16:45:44 01-12-2024

Два яйца - суточная норма селена необходимого для предстательной железы... Держите кур. У меня на балконе-несутся хорошо!

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Гость

17:35:02 01-12-2024

В нашем случае, сколько зарплата позволяет...!
У нас, так сказать, зарплатная диета!...

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Гость

22:41:11 01-12-2024

в советской армии нам давали по 2 штуки два раза в неделю.

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Гость

08:57:35 02-12-2024

не советует яйца людям с повышенным холестерином --- ну то есть после 50 примерно каждому третьему

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Гость

10:58:10 02-12-2024

Да лишь бы собственные не оказались на сковородке с голодухи.

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