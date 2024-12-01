Врач рассказала, сколько яиц можно съедать ежедневно
Некоторым людям от продукта лучше отказаться
01 декабря 2024, 15:59, ИА Амител
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе яиц и последствиях их ежедневного употребления. Ее слова приводит РИА Новости.
Специалист отметила, что одно-два яйца на завтрак помогают нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес, так как в этом продукте мало калорий, но он хорошо насыщает.
Кроме того, яйца улучшают настроение благодаря холину и триптофану, который способствует выработке серотонина.
Кораблева рекомендует здоровым людям употреблять до двух-трех яиц в день, но предупреждает о возможной аллергии и не советует яйца людям с повышенным холестерином, панкреатитом, гастритом и проблемами с печенью и желчным пузырем.
16:45:44 01-12-2024
Два яйца - суточная норма селена необходимого для предстательной железы... Держите кур. У меня на балконе-несутся хорошо!
17:35:02 01-12-2024
В нашем случае, сколько зарплата позволяет...!
У нас, так сказать, зарплатная диета!...
22:41:11 01-12-2024
в советской армии нам давали по 2 штуки два раза в неделю.
08:57:35 02-12-2024
не советует яйца людям с повышенным холестерином --- ну то есть после 50 примерно каждому третьему
10:58:10 02-12-2024
Да лишь бы собственные не оказались на сковородке с голодухи.