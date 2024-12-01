Врач рассказала, сколько яиц можно съедать ежедневно

Некоторым людям от продукта лучше отказаться

01 декабря 2024, 15:59, ИА Амител

Фото: Peter Werkman / unsplash.com

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе яиц и последствиях их ежедневного употребления. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что одно-два яйца на завтрак помогают нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес, так как в этом продукте мало калорий, но он хорошо насыщает.

Кроме того, яйца улучшают настроение благодаря холину и триптофану, который способствует выработке серотонина.

Кораблева рекомендует здоровым людям употреблять до двух-трех яиц в день, но предупреждает о возможной аллергии и не советует яйца людям с повышенным холестерином, панкреатитом, гастритом и проблемами с печенью и желчным пузырем.