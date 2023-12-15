Врач рассказала, вредно ли объедаться мандаринами
Краткосрочные увлечения этим фруктом безопасны для здоровья, утверждает Яна Картаева
15 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Краткосрочные переедания мандаринов не навредят здоровью, рассказала "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.
По ее словам, врачи рекомендуют съедать в день не менее 400 г фруктов и овощей, но строгой количественной нормы по какому-то отдельному фрукту нет.
"Конечно, мы стремимся, чтобы наш рацион был максимально разнообразным, но какие-то отклонения от рекомендаций, особенно краткосрочные, с высокой долей вероятности не смогут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому вы можете покрывать эту норму как угодно, даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами", – отметила специалист.
Картаева добавила, что после употребления мандаринов и других цитрусовых может возникнуть изжога, боль в животе, вздутие, сыпь и зуд кожи. Однако это не несет серьезных последствий для здоровья.
"Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждайтесь. Если же вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество", – резюмировала специалист.
Ранее ученые из университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление хрустящих и твердых продуктов, таких как яблоки, вареный рис и свежий салат, способствует похудению и надолго сохраняет чувство сытости.
08:56:03 15-12-2023
Все в мире лекарство и яд! Разница только в дозировке...
09:35:01 15-12-2023
Вредно их не есть...
09:45:17 15-12-2023
В этом году обьедаться мандаринами ценник не позволит...
09:53:55 15-12-2023
Гость (09:45:17 15-12-2023) В этом году обьедаться мандаринами ценник не позволит...... Да если судить по постам здесь, то местные комментаторы питаются исключительно снегом, ибо на продукты у них денег нет. А в магазины ходят исключительно по праздникам и исключительно с целью поглазеть на товары так как ценники не подъемные для них. Видел, что снега нынче нет? Это комментаторы всё подЪели.
11:14:39 15-12-2023
Гость (09:53:55 15-12-2023) Да если судить по постам здесь, то местные комментаторы пита... Просто ради интереса: а ты-то, неместный, зачем тут гадишь?
12:59:33 15-12-2023
Гость (09:53:55 15-12-2023) Да если судить по постам здесь, то местные комментаторы пита... А если ты не местный и не знаешь ситуации ,чего ты суёшься сюда ?На эти деньги ,что здесь имеют ,только и остаётся ,что глазеть на ценники.Всё возвели в ранг деликатесов-и фрукты ,и мясо,и рыбу,и масло ,и молочную продукцию,и пресловутые яйца с курятиной.Не до чего не докупиться.Благодать прямо наступила долгожданная.
09:59:42 15-12-2023
Да если судить по постам здесь, то местные комментаторы питаются исключительно снегом---- мандарины это не питание. По 200 пусть и дальше лежат гниют)
12:09:25 15-12-2023
По 185 р. однако.
12:26:26 15-12-2023
По 185 р. однако.---- эт когда уже товарный вид терять начинают.
13:04:13 15-12-2023
Сейчас актуальная тема -яйца с курами.Вот чем сейчас "объедаются " честные граждане.Конкретно ,всей страной сосредоточились на этих продуктах,и вот вам результат.