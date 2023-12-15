Врач рассказала, вредно ли объедаться мандаринами

Краткосрочные увлечения этим фруктом безопасны для здоровья, утверждает Яна Картаева

15 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Краткосрочные переедания мандаринов не навредят здоровью, рассказала "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

По ее словам, врачи рекомендуют съедать в день не менее 400 г фруктов и овощей, но строгой количественной нормы по какому-то отдельному фрукту нет.

"Конечно, мы стремимся, чтобы наш рацион был максимально разнообразным, но какие-то отклонения от рекомендаций, особенно краткосрочные, с высокой долей вероятности не смогут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому вы можете покрывать эту норму как угодно, даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами", – отметила специалист.

Картаева добавила, что после употребления мандаринов и других цитрусовых может возникнуть изжога, боль в животе, вздутие, сыпь и зуд кожи. Однако это не несет серьезных последствий для здоровья.

"Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждайтесь. Если же вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество", – резюмировала специалист.

Ранее ученые из университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление хрустящих и твердых продуктов, таких как яблоки, вареный рис и свежий салат, способствует похудению и надолго сохраняет чувство сытости.