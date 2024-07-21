Врач развеял популярные мифы о снижении веса

Специалист советует вести здоровый образ жизни и консультироваться с врачами

21 июля 2024, 11:37, ИА Амител

Похудение / Фото: pxhere.com/ru/photo/1084221

Существуют пять основных заблуждений о похудении. Доктор Ниша Патель, директор программы медицины ожирения и метаболического здоровья в Калифорнийском Тихоокеанском медцентре, в интервью Fortune Well развеяла их.

Первое заблуждение: можно просто снизить калорийность питания и похудеть. На самом деле, если бы похудение зависело только от калорийности, то можно было бы снизить вес, питаясь даже печеньем, но в меньшем объеме.

Второе заблуждение: голодание поможет похудеть. Голодание приводит к тому, что человек сначала себя ограничивает в питании, а затем ест гораздо больше. Последствия голодания приведут в конечном счете к набору массы тела.

Третье заблуждение: кетодиета поможет похудеть. В долгосрочной перспективе она может привести к появлению камней в почках, а вес продолжит расти.

Четвертое заблуждение: безрецептурные добавки помогут стать стройнее. Они могут не только не вызвать желаемого эффекта, но и создать угрозу для здоровья.

Пятое заблуждение: лекарства типа Ozempic помогут похудеть. По словам доктора Патель, механизмы регуляции веса у людей могут быть нарушены из-за нейрогормональных факторов. Ожирение является основным заболеванием, требующим внимания и помощи специалистов.

Доктор Патель советует людям с излишним весом обращаться к специалистам и вести здоровый образ жизни, вместо того чтобы верить в легкие и чудодейственные методы снижения веса.