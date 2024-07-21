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Врач развеял популярные мифы о снижении веса

Специалист советует вести здоровый образ жизни и консультироваться с врачами

21 июля 2024, 11:37, ИА Амител

Похудение / Фото: pxhere.com/ru/photo/1084221
Похудение / Фото: pxhere.com/ru/photo/1084221

Существуют пять основных заблуждений о похудении. Доктор Ниша Патель, директор программы медицины ожирения и метаболического здоровья в Калифорнийском Тихоокеанском медцентре, в интервью Fortune Well развеяла их.

Первое заблуждение: можно просто снизить калорийность питания и похудеть. На самом деле, если бы похудение зависело только от калорийности, то можно было бы снизить вес, питаясь даже печеньем, но в меньшем объеме.

Второе заблуждение: голодание поможет похудеть. Голодание приводит к тому, что человек сначала себя ограничивает в питании, а затем ест гораздо больше. Последствия голодания приведут в конечном счете к набору массы тела.

Третье заблуждение: кетодиета поможет похудеть. В долгосрочной перспективе она может привести к появлению камней в почках, а вес продолжит расти.

Четвертое заблуждение: безрецептурные добавки помогут стать стройнее. Они могут не только не вызвать желаемого эффекта, но и создать угрозу для здоровья. 

Пятое заблуждение: лекарства типа Ozempic помогут похудеть. По словам доктора Патель, механизмы регуляции веса у людей могут быть нарушены из-за нейрогормональных факторов. Ожирение является основным заболеванием, требующим внимания и помощи специалистов.

Доктор Патель советует людям с излишним весом обращаться к специалистам и вести здоровый образ жизни, вместо того чтобы верить в легкие и чудодейственные методы снижения веса.

медицина

Комментарии 6

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Гость

12:47:02 21-07-2024

Шестое заблуждение - полезно бегать и ходить. От этого суставы и позвоночник страдают.

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Гость

12:56:26 21-07-2024

При этом ожирение лечат резекцией желудка, интересно как резекция лечит нейрогормональные нарушения.))))

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Гость

16:50:10 21-07-2024

как говорила мне бабушка: "А в нашем бараке пухленьких не было"

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Musik

20:30:16 21-07-2024

Вот америкосов бы я не читал...

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Светлана

20:34:55 21-07-2024

Первое заблуждение - не заблуждение вовсе. Снижайте калорийность, увеличивая объём пищи. Только если есть привычный объём еды пониженной калорийности, в долгосрочной перспективе можно сбросить вес.

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Мусик

10:16:29 22-07-2024

Светлана (20:34:55 21-07-2024) Первое заблуждение - не заблуждение вовсе. Снижайте калорийн... мюсли и другие опилки люди жрут.
оно конечно проще чем в спортзале впахитать.

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