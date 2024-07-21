Врач развеял популярные мифы о снижении веса
Специалист советует вести здоровый образ жизни и консультироваться с врачами
21 июля 2024, 11:37, ИА Амител
Существуют пять основных заблуждений о похудении. Доктор Ниша Патель, директор программы медицины ожирения и метаболического здоровья в Калифорнийском Тихоокеанском медцентре, в интервью Fortune Well развеяла их.
Первое заблуждение: можно просто снизить калорийность питания и похудеть. На самом деле, если бы похудение зависело только от калорийности, то можно было бы снизить вес, питаясь даже печеньем, но в меньшем объеме.
Второе заблуждение: голодание поможет похудеть. Голодание приводит к тому, что человек сначала себя ограничивает в питании, а затем ест гораздо больше. Последствия голодания приведут в конечном счете к набору массы тела.
Третье заблуждение: кетодиета поможет похудеть. В долгосрочной перспективе она может привести к появлению камней в почках, а вес продолжит расти.
Четвертое заблуждение: безрецептурные добавки помогут стать стройнее. Они могут не только не вызвать желаемого эффекта, но и создать угрозу для здоровья.
Пятое заблуждение: лекарства типа Ozempic помогут похудеть. По словам доктора Патель, механизмы регуляции веса у людей могут быть нарушены из-за нейрогормональных факторов. Ожирение является основным заболеванием, требующим внимания и помощи специалистов.
Доктор Патель советует людям с излишним весом обращаться к специалистам и вести здоровый образ жизни, вместо того чтобы верить в легкие и чудодейственные методы снижения веса.
12:47:02 21-07-2024
Шестое заблуждение - полезно бегать и ходить. От этого суставы и позвоночник страдают.
12:56:26 21-07-2024
При этом ожирение лечат резекцией желудка, интересно как резекция лечит нейрогормональные нарушения.))))
16:50:10 21-07-2024
как говорила мне бабушка: "А в нашем бараке пухленьких не было"
20:30:16 21-07-2024
Вот америкосов бы я не читал...
20:34:55 21-07-2024
Первое заблуждение - не заблуждение вовсе. Снижайте калорийность, увеличивая объём пищи. Только если есть привычный объём еды пониженной калорийности, в долгосрочной перспективе можно сбросить вес.
10:16:29 22-07-2024
Светлана (20:34:55 21-07-2024) Первое заблуждение - не заблуждение вовсе. Снижайте калорийн... мюсли и другие опилки люди жрут.
оно конечно проще чем в спортзале впахитать.