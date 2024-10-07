Врачи назвали диету, опасную для пожилых людей

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к питанию, но не прибегать к радикальным мерам

07 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Пожилые люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/1324964

Ученые из США выяснили, что отказ от мяса и рыбы увеличивает риск развития деменции. Однако если добавить в рацион рыбу, риск снижается, пишет Daily Mail.

Исследователи изучили данные 88 000 человек в возрасте 30-85 лет из Канады и США и обнаружили, что у вегетарианцев риск развития рака был на 12% ниже, чем у мясоедов. У тех, кто ел рыбу, риск был на 18% ниже, а добавление молочных продуктов и яиц снижало риск смерти на 15%. Веганы снижали риск только на 3%.

Также среди вегетарианцев в возрасте 80 лет повышается риск неврологических заболеваний, так как они недополучают полезные жирные кислоты.

Врачи рекомендуют пожилым людям внимательно относиться к питанию, но избегать радикальных мер. Мясо стоит употреблять один или два раза в неделю, добавлять в рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Резкое ограничение продуктов животного происхождения может негативно сказаться на здоровье и вызвать дефицит полезных веществ. При сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом.