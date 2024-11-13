Врач заявил, что сосиски вызывают рак

В этом продукте содержатся вещества, опасные для организма

13 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Сосиски / Фото: pxhere.com/ru/photo/513739

Ирина Баранова, врач-терапевт и кандидат медицинских наук, поделилась в своем Telegram-канале причинами, по которым она не покупает сосиски для себя и своей семьи.

Она объяснила, что в сосисках содержатся опасные вещества, которые могут способствовать развитию опухолей в организме. Эти вещества называются канцерогенами.

По словам Барановой, сосиски проходят несколько этапов обработки, чтобы сохранить свой внешний вид и продлить срок годности. Для этого в процессе приготовления добавляют различные химические вещества: усилители вкуса, консерванты, нитриты и стабилизаторы.

Регулярное употребление таких продуктов может привести к опасным процессам в кишечнике и желудке.