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Врач заявил, что сосиски вызывают рак

В этом продукте содержатся вещества, опасные для организма

13 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Сосиски / Фото: pxhere.com/ru/photo/513739
Сосиски / Фото: pxhere.com/ru/photo/513739

Ирина Баранова, врач-терапевт и кандидат медицинских наук, поделилась в своем Telegram-канале причинами, по которым она не покупает сосиски для себя и своей семьи.

Она объяснила, что в сосисках содержатся опасные вещества, которые могут способствовать развитию опухолей в организме. Эти вещества называются канцерогенами.

По словам Барановой, сосиски проходят несколько этапов обработки, чтобы сохранить свой внешний вид и продлить срок годности. Для этого в процессе приготовления добавляют различные химические вещества: усилители вкуса, консерванты, нитриты и стабилизаторы.

Регулярное употребление таких продуктов может привести к опасным процессам в кишечнике и желудке.

медицина Продукты

Комментарии 8

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гость

15:05:18 13-11-2024

Получается все таки причина не в сосисках,а в химии которую туда напихали,ну и в остальные продукты, и если исходить из этого то два вопроса возникает,а что тогда можно есть чтоб избежать потребления этой химии и кто ответственен за то чтоб эта химия не попадала в продукты ?

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Гость

18:12:53 13-11-2024

гость (15:05:18 13-11-2024) Получается все таки причина не в сосисках,а в химии которую ... Совершенно справедливое заключение! Не то, что у доктора... Ещё добавлю, то нет веществ, которые называются "канцерогены". Есть вещества, обладающие канцерогенными свойствами.

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Musik

12:27:13 14-11-2024

Гость (18:12:53 13-11-2024) Совершенно справедливое заключение! Не то, что у доктора... ... Доктор прав 100 проц - сосиска тотально химия и канцыроген. Из натурального там могут быть только тараканы.

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Гость

15:06:53 13-11-2024

А колбаса? Те же консерванты и те же предприятия выпускают.

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Акакий

15:29:44 13-11-2024

А пальмовое масло куда пихают?Это разве не канцероген?Я вспоминаю продукты ,которые были в советское время.Там не было подобной гадости.Можно было не опасаться не за колбасу ,не за сыры,не за сливочное масло ,не за мороженое ,не за конфеты.А сейчас брать продукты просто опасно.

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гость

15:43:07 13-11-2024

Акакий (15:29:44 13-11-2024) А пальмовое масло куда пихают?Это разве не канцероген?Я вспо... Таки не поверите,в тот период существовали ГОСТы и за их нарушения сажали на долгие срока и отнюдь не в госдуму

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Акакий

16:06:01 13-11-2024

гость (15:43:07 13-11-2024) Таки не поверите,в тот период существовали ГОСТы и за их нар... Вот и правильно делали.Справедливо.Это лишний раз говорит о том ,что тогда всё таки ,так или иначе ,но о людях думали ,не то что сейчас.

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Элен без ребят

09:16:02 14-11-2024

Акакий (15:29:44 13-11-2024) А пальмовое масло куда пихают?Это разве не канцероген?Я вспо... любое масло при сильном нагреве становится канцерогенным. если что, я тоже против пальмы.

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