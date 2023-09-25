Врач заявил, что среди долгожителей нет людей с лишним весом
Медик отметил, что почти все сферы жизни становятся хуже из-за ожирения
25 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
Заведующий отделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ имени Петровского Андрей Лысенко заявил о том, что среди долгожителей не бывает людей с лишним весом. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".
Лысенко отметил, что ожирение негативно влияет почти на все сферы жизни, вплоть до заживления ран. Он также добавил, что люди с лишним весом страдают артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушением дыхания и другими болезнями.
Одной из основных проблем специалист назвал то, что человека с лишним весом очень сложно оперировать, если ему нужно хирургическое вмешательство.
08:42:54 25-09-2023
Уинстон Черчилль, будучи премьером, выпивал по бутылке виски, коньяку и шампанского в день. «Нужно, чтобы до завтрака мне подавали стакан шерри, к обеду — пару стаканов виски с содовой, на ночь — шампанского и коньяку 90-летней выдержки», — так сэр Уинстон, прибыв в США с визитом, наставлял официанта в Белом доме. «Никогда не стой, если можно сесть, никогда не сиди, если можно лечь», — так кратко Черчилль описал то правило, которого без преувеличения придерживался большую часть сознательной жизни. Черчилль имел тучную фигуру и умер в 90 лет, что даже по нынешним меркам очень неплохо, долгожитель))
09:13:55 25-09-2023
ыть (08:42:54 25-09-2023) Уинстон Черчилль, будучи премьером, выпивал по бутылке виски... Не уместно сравнивать людей рождённых в естественном отборе с людьми рождёнными после изобретения антибиотиков.
12:52:09 25-09-2023
Гость (09:13:55 25-09-2023) Не уместно сравнивать людей рождённых в естественном отборе ... Неуместно сравнивать себя с Черчилллем. Отборная еда и спиртное такое же, не из ближайшего ларька.
09:57:51 25-09-2023
ыть (08:42:54 25-09-2023) Уинстон Черчилль, будучи премьером, выпивал по бутылке виски... А может, если бы не пил, прожил бы до 180?
11:39:41 25-09-2023
Жирнопузые и вислопузые очень любят примеры редчайших исключений, намеренно забывая, что таких один на миллион, а абсолютное большинство обречено на короткую жизнь и раннуюю смерть.
12:54:36 25-09-2023
Гость (11:39:41 25-09-2023) Жирнопузые и вислопузые очень любят примеры редчайших исключ... Аналогично поступают и алкоголики, и курильщики. И даже наркоманы пытаются что-то там вякать про плюсы употребления
13:00:18 25-09-2023
Бабка соседка курила как паровоз до 85 лет.
13:46:06 25-09-2023
Гость (13:00:18 25-09-2023) Бабка соседка курила как паровоз до 85 лет.... Только себя с теми бабками не сравниваете, у них даже карточек не было, не ходили они по больницам и не сидели так плотно на фарме, как вы, на вас ветерок дунул, вы уже бежите за арбидолом.)))
20:39:39 25-09-2023
Гость (13:46:06 25-09-2023) Только себя с теми бабками не сравниваете, у них даже карточ... Сам-то куда побежишь, если аппендицит прихватит?
20:39:04 25-09-2023
У нас в родне долгожители (умерли в 103 года, в 99 лет и т.д.) все были худыми. Это точно. И вели активный образ жизни до самой смерти.