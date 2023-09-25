Врач заявил, что среди долгожителей нет людей с лишним весом

Медик отметил, что почти все сферы жизни становятся хуже из-за ожирения

25 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

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Заведующий отделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ имени Петровского Андрей Лысенко заявил о том, что среди долгожителей не бывает людей с лишним весом. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".

Лысенко отметил, что ожирение негативно влияет почти на все сферы жизни, вплоть до заживления ран. Он также добавил, что люди с лишним весом страдают артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушением дыхания и другими болезнями.

Одной из основных проблем специалист назвал то, что человека с лишним весом очень сложно оперировать, если ему нужно хирургическое вмешательство.