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Врач заявила, что рыбий жир может снизить агрессию

Она посоветовала есть рыбу и использовать биодобавки

11 октября 2024, 08:14, ИА Амител

Рыбий жир / Фото: pxhere.com/ru/photo/1413785
Рыбий жир / Фото: pxhere.com/ru/photo/1413785

Специалист в области эндокринологии, доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что употребление рыбьего жира может помочь снизить уровень агрессии.

В своем Telegram-канале врач объяснила, что для достижения этого эффекта недостаточно просто есть рыбу – необходимо также принимать биодобавки с рыбьим жиром.

По словам Павловой, исследования показали, что рыбий жир, содержащий жирные кислоты омега-3, помогает сохранять спокойствие и снижает уровень агрессии на 28%.

"Омега-3 уменьшает общее воспаление в организме и поддерживает важные процессы в мозге, обеспечивая их бесперебойную работу. Это может способствовать лучшему контролю поведения", – отметила Павлова преимущества рыбьего жира.

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