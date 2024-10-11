Врач заявила, что рыбий жир может снизить агрессию
Она посоветовала есть рыбу и использовать биодобавки
11 октября 2024, 08:14, ИА Амител
Специалист в области эндокринологии, доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что употребление рыбьего жира может помочь снизить уровень агрессии.
В своем Telegram-канале врач объяснила, что для достижения этого эффекта недостаточно просто есть рыбу – необходимо также принимать биодобавки с рыбьим жиром.
По словам Павловой, исследования показали, что рыбий жир, содержащий жирные кислоты омега-3, помогает сохранять спокойствие и снижает уровень агрессии на 28%.
"Омега-3 уменьшает общее воспаление в организме и поддерживает важные процессы в мозге, обеспечивая их бесперебойную работу. Это может способствовать лучшему контролю поведения", – отметила Павлова преимущества рыбьего жира.
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