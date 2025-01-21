Эксперты проанализировали более 139 тысяч вакансий

21 января 2025, 14:10, ИА Амител

Специалисты / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Водители возглавили топ-20 самых востребованных специалистов в Алтайском крае, для которых в 2024 году работодатели открыли наибольшее количество вакансий, сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.ru.

На втором месте – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (8,4 тыс. вакансий), на третьем – продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (8,2 тыс.).

В десятке специалистов также находятся повара, пекари, кондитеры (4,5 тыс. вакансий), операторы call-центра и операторы контактного центра, разнорабочие (по 4,4 тыс.), врачи (4,3 тыс.), бухгалтеры (3,6 тыс.), уборщики (2,8 тыс.), машинисты (2,7 тыс.).

"Если говорить о специалистах, которых реже всего искали в 2024 году в Алтайском крае, то это бортпроводники и комплаенс-менеджеры, для которых за весь год в регионе открыли менее десяти предложений о работе", – говорится в исследовании.

Топ-20 наиболее востребованных специалистов в Алтайском крае в 2024 году