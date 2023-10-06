Врачи назвали два симптома мгновенной смерти

Признаки серьезной патологии опытные специалисты узнают сразу

06 октября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врачи назвали два признака, которые могут указывать на скорую мгновенную смерть человека. Об этом сообщает "РГ".

Кардиолог Константин Крулев, ссылаясь на результаты испанского исследования, рассказал, что преждевременная седина является признаком развития атеросклероза. Если вовремя не заметить развитие недуга, то он может привести к инфаркту, инсульту и мгновенной смерти.

Кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала следить за уровнем холестерина в крови. Она отметила, что его скачки – тревожный симптом, потому что из-за этого может произойти инсульт. Кореневич заявила, что для большинства людей инфаркты – неожиданное явление.