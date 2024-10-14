Терапевт предупредил, что ожирение может привести к артриту

Универсального препарата от этого недуга нет

14 октября 2024, 19:05, ИА Амител

Лишний вес / Фото: pxhere.com/ru/photo/1122762

Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алена Хрипкова перечислила факторы риска развития артрита. Они включают наследственность, курение, возраст, травмы суставов и ожирение, пишет "Лента".

Она отметила, что наиболее частыми симптомами являются отек, боль, скованность и покраснение кожи. Важно обратиться к врачу при первых признаках, чтобы приступить к лечению на ранней стадии. Если его не начать, артрит может привести к деформации, обездвиживанию и разрушению сустава.

Универсального препарата для лечения артрита не существует. В зависимости от причины могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды или лекарства для лечения аутоиммунных заболеваний. Для профилактики терапевт рекомендовала вести активный образ жизни и избегать травм.