Врачи назвали продукты, которые помогут не заниматься сексом
К пище нужно относиться более внимательно, иначе снизится либидо
17 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
Дерматовенеролог Александра Филева назвала несколько продуктов, регулярное употребление которых приводит к снижению полового влечения, пишет "Московский комсомолец".
Если перед близостью употребить яйца, молоко и сыр, то это может привести к снижению активности в постели, так как эти продукты содержат аминокислоту триптофан. Не стоит налегать и на сладкую, жирную и соленую пищу.
Снизить тягу к сексу могут пиво, квас, выпечка и различные продукты, приготовленные с использованием дрожжей, а также богатые фитоэстрогенами бобовые – горох, фасоль, чечевица.
У мужчин частое употребление кофе и солодки приводит к снижению тестостерона, а злоупотребление мятой вызывает проблемы с эрекцией.
13:16:16 17-12-2023
Заголовок просто убийственный! Литературную премию в студию.
15:58:03 17-12-2023
Короче ниче жрать нельзя.......
16:01:13 17-12-2023
Пожри из Светофора и стоять не будет никогда
16:14:34 17-12-2023
Тоже зашла прокомментировать заголовок.
16:21:25 17-12-2023
Пусть фото выложит, может яйца не причём
17:20:03 17-12-2023
Гость (16:21:25 17-12-2023) Пусть фото выложит, может яйца не причём ... Фото яиц?
16:31:32 17-12-2023
"Литературную премию в студию."-!!!
17:26:16 17-12-2023
Осьподи иии и шо есть то тогда? Вот почему все эти продукты такие дорогие (
17:52:56 17-12-2023
Приправьте любое блюдо фенолфталеином - и точно никакого секса потом не захочется! )
18:01:33 17-12-2023
Если бобовых нажраться то явно не до секаса будет!
09:12:39 18-12-2023
горох+пиво+молоко+яйца с пирожками и ваш секас заиграет непривычными красками )))
09:25:42 18-12-2023
А мы то все в догадках ,куда яйца с курятиной исчезли ,а оно вон оно что .Видно ,чтобы стимулировать нас в сексе и , как следствие,улучшить демографию,правительство и спрятало от нас оную продукцию,а на ту ,которую не успели спрятать ,цену накрутили неподъёмную.Прямо ,стратегия ,да и только.
12:11:13 18-12-2023
ну понятно, яйца не жрать, ну так с такими ценами и так не жрем. И вообще в принципе скоро в нашей стране вообще ни у кого ничего не встанет