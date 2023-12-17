Врачи назвали продукты, которые помогут не заниматься сексом

К пище нужно относиться более внимательно, иначе снизится либидо

17 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дерматовенеролог Александра Филева назвала несколько продуктов, регулярное употребление которых приводит к снижению полового влечения, пишет "Московский комсомолец".

Если перед близостью употребить яйца, молоко и сыр, то это может привести к снижению активности в постели, так как эти продукты содержат аминокислоту триптофан. Не стоит налегать и на сладкую, жирную и соленую пищу.

Снизить тягу к сексу могут пиво, квас, выпечка и различные продукты, приготовленные с использованием дрожжей, а также богатые фитоэстрогенами бобовые – горох, фасоль, чечевица.

У мужчин частое употребление кофе и солодки приводит к снижению тестостерона, а злоупотребление мятой вызывает проблемы с эрекцией.