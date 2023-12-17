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Врачи назвали продукты, которые помогут не заниматься сексом

К пище нужно относиться более внимательно, иначе снизится либидо

17 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Дерматовенеролог Александра Филева назвала несколько продуктов, регулярное употребление которых приводит к снижению полового влечения, пишет "Московский комсомолец".

Если перед близостью употребить яйца, молоко и сыр, то это может привести к снижению активности в постели, так как эти продукты содержат аминокислоту триптофан. Не стоит налегать и на сладкую, жирную и соленую пищу.

Снизить тягу к сексу могут пиво, квас, выпечка и различные продукты, приготовленные с использованием дрожжей, а также богатые фитоэстрогенами бобовые – горох, фасоль, чечевица.

У мужчин частое употребление кофе и солодки приводит к снижению тестостерона, а злоупотребление мятой вызывает проблемы с эрекцией.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 13

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Александр

13:16:16 17-12-2023

Заголовок просто убийственный! Литературную премию в студию.

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..

15:58:03 17-12-2023

Короче ниче жрать нельзя.......

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Гена

16:01:13 17-12-2023

Пожри из Светофора и стоять не будет никогда

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Светлана

16:14:34 17-12-2023

Тоже зашла прокомментировать заголовок.

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Гость

16:21:25 17-12-2023

Пусть фото выложит, может яйца не причём

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Гость

17:20:03 17-12-2023

Гость (16:21:25 17-12-2023) Пусть фото выложит, может яйца не причём ... Фото яиц?

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Александр2

16:31:32 17-12-2023

"Литературную премию в студию."-!!!

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гость

17:26:16 17-12-2023

Осьподи иии и шо есть то тогда? Вот почему все эти продукты такие дорогие (

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Юзер

17:52:56 17-12-2023

Приправьте любое блюдо фенолфталеином - и точно никакого секса потом не захочется! )

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Гость

18:01:33 17-12-2023

Если бобовых нажраться то явно не до секаса будет!

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Гость

09:12:39 18-12-2023

горох+пиво+молоко+яйца с пирожками и ваш секас заиграет непривычными красками )))

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Афиноген

09:25:42 18-12-2023

А мы то все в догадках ,куда яйца с курятиной исчезли ,а оно вон оно что .Видно ,чтобы стимулировать нас в сексе и , как следствие,улучшить демографию,правительство и спрятало от нас оную продукцию,а на ту ,которую не успели спрятать ,цену накрутили неподъёмную.Прямо ,стратегия ,да и только.

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Гость

12:11:13 18-12-2023

ну понятно, яйца не жрать, ну так с такими ценами и так не жрем. И вообще в принципе скоро в нашей стране вообще ни у кого ничего не встанет

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