Врачи назвали простой способ снизить риск развития рака молочной железы
Чтобы сделать выводы, учёные следили за женщинами пять с половиной лет
05 мая 2023, 06:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Учёные из университета Глазго заявили о том, что ежедневная ходьба снижает риск развития рака молочной железы. Об этом пишет журнал Journal of Physical Activity and Health.
Для того чтобы сделать выводы, на протяжении пяти с половиной лет специалисты следили за данными 48 тысяч женщин в возрасте от 39 до 70 лет.
Выяснилось, что ежедневная ходьба позволяет снизить риск развития онкозаболеваний на 21%.
Учёные рекомендуют постоянно уделять время пешим прогулкам. Например, ходить пешком на работу и с работы.
Комментарии 0