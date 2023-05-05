Врачи назвали простой способ снизить риск развития рака молочной железы

Чтобы сделать выводы, учёные следили за женщинами пять с половиной лет

05 мая 2023, 06:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учёные из университета Глазго заявили о том, что ежедневная ходьба снижает риск развития рака молочной железы. Об этом пишет журнал Journal of Physical Activity and Health.

Для того чтобы сделать выводы, на протяжении пяти с половиной лет специалисты следили за данными 48 тысяч женщин в возрасте от 39 до 70 лет.

Выяснилось, что ежедневная ходьба позволяет снизить риск развития онкозаболеваний на 21%.

Учёные рекомендуют постоянно уделять время пешим прогулкам. Например, ходить пешком на работу и с работы.