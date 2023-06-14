Врачи назвали самый коварный алкогольный напиток
Он может пагубно влиять на кишечник и даже вызывать рак
14 июня 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о том, что самым коварным алкогольным напитком является пиво. Его слова передает "РГ".
По словам специалиста, при частом употреблении пиво, которое готовится на дрожжах, оказывает пагубное влияние на кишечник и даже может спровоцировать рак.
Рак кишечника, как отметил врач, может проявляться болями в животе или в спине.
Гадзиян добавил, что пиво вызывает головную боль, неудобство, а также провоцирует гормональные сбои в организме.
08:52:08 14-06-2023
Гадзиян - КЭП! )
12:08:54 14-06-2023
и ссыклявость