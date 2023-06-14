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Врачи назвали самый коварный алкогольный напиток

Он может пагубно влиять на кишечник и даже вызывать рак

14 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о том, что самым коварным алкогольным напитком является пиво. Его слова передает "РГ".

По словам специалиста, при частом употреблении пиво, которое готовится на дрожжах, оказывает пагубное влияние на кишечник и даже может спровоцировать рак. 

Рак кишечника, как отметил врач, может проявляться болями в животе или в спине.

Гадзиян добавил, что пиво вызывает головную боль, неудобство, а также провоцирует гормональные сбои в организме.

Здоровье онкология Мнения экспертов

Комментарии 2

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Гость

08:52:08 14-06-2023

Гадзиян - КЭП! )

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Гость

12:08:54 14-06-2023

и ссыклявость

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