Врачи назвали самый коварный алкогольный напиток

Он может пагубно влиять на кишечник и даже вызывать рак

14 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о том, что самым коварным алкогольным напитком является пиво. Его слова передает "РГ".

По словам специалиста, при частом употреблении пиво, которое готовится на дрожжах, оказывает пагубное влияние на кишечник и даже может спровоцировать рак.

Рак кишечника, как отметил врач, может проявляться болями в животе или в спине.

Гадзиян добавил, что пиво вызывает головную боль, неудобство, а также провоцирует гормональные сбои в организме.