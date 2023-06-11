Врач посоветовал отказаться от пива в жару
Специалист отметила, что этот напиток ускоряет процесс обезвоживания
11 июня 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач Екатерина Кашух рассказала о том, что употребление алкоголя в жару может навредить здоровью. Об этом сообщает "МК".
Эксперт отметила, что в жару организм человека быстро теряет воду, а употребление пива, как и любого другого алкоголя, ускоряет процесс обезвоживания. Вместе с тем из организма уходят и различные полезные микроэлементы.
Также Кашух добавила, что пиво в жару утоляет жажду лишь на короткое время, а еще оказывает негативное влияние на печень и сердечно-сосудистую систему.
16:27:02 11-06-2023
никогда!!!