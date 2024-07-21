Врачи назвали вредные продукты, которые на самом деле полезны

Некоторые из них даже помогают в профилактике болезней

21 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Пицца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1202870

Эксперты рассказали, какие продукты не обязательно исключать из своего рациона. Об этом сообщает "Царьград".

Майонез считается одним из самых вредных продуктов, но если приготовить его самостоятельно, то он будет полезнее. Для этого нужно смешать горчицу, взбитый желток, оливковое масло и лимонный сок, а затем взбить блендером.

Сливочное масло может повышать уровень "хорошего" холестерина и провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это не значит, что его нужно полностью исключать из рациона.

Мороженое тоже не всегда вредно. Например, качественный пломбир поддерживает здоровое состояние костей и зубов, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.

Попкорн полезен, если он приготовлен без ароматизаторов и усилителей вкуса. В этом случае он поможет очистить желудочно-кишечный тракт и избавиться от лишнего веса.

Картофель и макароны надолго насыщают. Пицца с томатами способствует профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также дает длительное ощущение сытости.