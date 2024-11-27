Врачи перечислили три главных пути заражения ВИЧ

По словам экспертов, через еду, воды и поцелуи болезнь не передается

27 ноября 2024, 11:21, ИА Амител

Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com

Врачи Республиканского Центра общественного здоровья в Уфе назвали три основных пути передачи ВИЧ. Это кровь, незащищенные сексуальные контакты и от матери к ребенку, пишет UfaTime.

В то же время вирус нельзя подхватить через бытовые предметы, пищу или воду. Кроме того, ВИЧ не передается при объятиях, рукопожатиях, поцелуях, чихании или кашле, а также при посещении бассейна, душа, сауны и при укусах насекомых.

При этом эксперты подчеркнули, что порой ВИЧ у зараженного не проявляется много лет, и человек может не подозревать о болезни.