Врачи перечислили три главных пути заражения ВИЧ
По словам экспертов, через еду, воды и поцелуи болезнь не передается
27 ноября 2024, 11:21, ИА Амител
Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com
Врачи Республиканского Центра общественного здоровья в Уфе назвали три основных пути передачи ВИЧ. Это кровь, незащищенные сексуальные контакты и от матери к ребенку, пишет UfaTime.
В то же время вирус нельзя подхватить через бытовые предметы, пищу или воду. Кроме того, ВИЧ не передается при объятиях, рукопожатиях, поцелуях, чихании или кашле, а также при посещении бассейна, душа, сауны и при укусах насекомых.
При этом эксперты подчеркнули, что порой ВИЧ у зараженного не проявляется много лет, и человек может не подозревать о болезни.
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А если незащищенный сексуальный контакт произошел при посещении сауны? 50/50?
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Ещё бы объяснили, почему во всем мире (даже в странах Африки) заболеваемость ВИЧ снижается, а в России растет?
18:01:13 27-11-2024
ВИЧ у зараженного не проявляется много лет
Это как