НОВОСТИЗдоровье

Врачи перечислили три главных пути заражения ВИЧ

По словам экспертов, через еду, воды и поцелуи болезнь не передается

27 ноября 2024, 11:21, ИА Амител

Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com
Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com

Врачи Республиканского Центра общественного здоровья в Уфе назвали три основных пути передачи ВИЧ. Это кровь, незащищенные сексуальные контакты и от матери к ребенку, пишет UfaTime.

В то же время вирус нельзя подхватить через бытовые предметы, пищу или воду. Кроме того, ВИЧ не передается при объятиях, рукопожатиях, поцелуях, чихании или кашле, а также при посещении бассейна, душа, сауны и при укусах насекомых.

При этом эксперты подчеркнули, что порой ВИЧ у зараженного не проявляется много лет, и человек может не подозревать о болезни.

Здоровье

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:06:40 27-11-2024

А если незащищенный сексуальный контакт произошел при посещении сауны? 50/50?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:31 27-11-2024

Ещё бы объяснили, почему во всем мире (даже в странах Африки) заболеваемость ВИЧ снижается, а в России растет?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:13 27-11-2024

ВИЧ у зараженного не проявляется много лет
Это как

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров