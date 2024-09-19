Вирус под контролем. Как в Алтайском крае помогают пациентам с ВИЧ-инфекцией

Лекарства, которые жители региона получают бесплатно, позволяют им жить без ограничений

19 сентября 2024, 11:20, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой СПИД-центр

Смертность среди пациентов с ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае за последние пять лет снизилась почти в два раза. Есть все основания полагать, что в будущем этот показатель будет лишь снижаться, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края и главврач регионального СПИД-центра Валерий Шевченко.

По его словам, в регионе удалось выстроить систему, когда ВИЧ-инфекцию довольно быстро выявляют и без промедления назначают терапию. А современные препараты позволяют пациентам жить полной жизнью. Плюс, создаются условия, чтобы пройти экспресс-тестирование можно было оперативно, просто и без страха.

О том, как сегодня помогают пациентам с ВИЧ-инфекцией и что нужно сделать, чтобы себя обезопасить, – в материале amic.ru.

Остался "хвост" от прошлых лет

Сейчас в Алтайском крае живет около 20 тысяч человек с диагнозом "ВИЧ-инфекция".

Ежегодно в регионе умирает порядка 400 пациентов с ВИЧ-инфекцией. По словам Шевченко, за последние годы смертность снизилась практически в два раза.

"За последние годы отмечаем стабильное снижение – раньше этот показатель доходил и до 800 человек. Может, в сравнении с другими причинами смерти это относительно небольшие цифры. Но я бы вообще не стал сравнивать – это четыре сотни потерянных жизней в год", – говорит врач.Инфекционист отмечает, что за последние годы качество оказания помощи таким пациентам выросло в разы. Вместе с тем регистрируемая смертность – это "накопительный эффект" от предыдущих лет, когда с выявляемостью и терапией в регионе было не так хорошо.

"Анализируя ситуацию, мы составляем усредненный портрет пациента, для которого ВИЧ-инфекция заканчивается смертью. Чаще всего это люди, которые болели, т.е. знали о своем диагнозе порядка 10-15 лет и при этом не принимали антиретровирусные препараты", – объясняет врач.Поэтому специалист делает вывод, что в ближайшие годы смертность от ВИЧ в Алтайском крае будет лишь снижаться: на нее перестанет влиять "хвост" предыдущих лет.

Огромный шаг в фармакологии

Первых пациентов с ВИЧ на Алтае выявили еще в конце 80-х. Тогда это была по-настоящему страшная и губительная болезнь, лекарств от которой не было. Но с тех пор наука сделала огромный шаг вперед, а инфекцию взяли под контроль.

В 2006-м в Алтайском крае начали назначать противовирусную терапию. Тогда это был однокомпонентный режим терапии, зачастую вызывавший побочные эффекты. Сегодня же в регионе назначают современные многокомпонентные схемы лекарственных препаратов. Они практически не вызывают "побочек" и позволяют пациенту жить так, как и все остальные граждане. Люди с диагнозом "ВИЧ" ходят на работу, женятся, заводят здоровых детей.

"Технологии оказания медицинской помощи пациентам, живущим с ВИЧ, продвинулись далеко. Так, например, сегодня у нас в рутинной практике всегда есть в наличии оптимальная для конкретного пациента схема из трех лекарственных средств, которые, образно говоря, "атакуют вирус сразу с трех сторон". Сильно улучшилось качество применяемых лекарственных препаратов и по переносимости, и по эффективности. У пациента есть все возможности для того, чтобы жить как и все остальные люди", – рассказывает Шевченко.Все необходимые лекарства жители Алтайского края получают абсолютно бесплатно. Причем раньше далеко не все пациенты соглашались на терапию. Сегодня лечение проходит подавляющее большинство тех, у кого выявляют инфекцию.

"Мы видим большой прогресс в охвате лечением наших пациентов. В 2018 году из лиц, находящихся на диспансерном учете, терапию получали лишь 36%. Сегодня этот показатель составляет уже 91%. Так что у нас есть все основания прогнозировать, что при сохранении приверженности наших пациентов назначенному лечению дальше количество умерших будет лишь снижаться", – убежден главврач.

Фото: Алтайский краевой СПИД-центр

Сдать тест – не страшно

Также в регионе улучшается доступность населения к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Охват тестированием, сопровождающимся для каждого обязательным информированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, увеличивается с каждым годом. И медики, и власти Алтайского края проводят совместную работу: рассказывают людям об инфекции и о том, почему важно сдавать анализы.

Какой бы современной ни была терапия, эффективно помочь она сможет лишь при условии максимально раннего выявления болезни, объясняет Валерий Шевченко.

"Специалисты Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом осуществляют работу по тестированию на ВИЧ на протяжении всего года – это и работа в кабинете экспресс-тестирования на базе центра, и плановые поездки с мобильным комплексом тестирования. Вне зависимости от места, где происходит тестирование, наши врачи-эпидемиологи просто и доступно рассказывают жителям края о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи и методах профилактики, с помощью которых можно защитить себя и своих близких от заражения вирусом", – говорит инфекционист.Помимо плановых выездов мобильного комплекса, СПИД-центр проводит экспресс-тестирование и во время массовых мероприятий.

"Наиважнейшую роль играют власти региона, оказывая всестороннюю поддержку в подготовке и организации массовых профилактических мероприятий. Так, например, в организации выездной работы помогают Министерство спорта (фестиваль "Алтайская регата. Фестиваль Драконов"), Министерство культуры ("Шукшинские дни на Алтае"), Министерство туризма (фестиваль "Цветение маральника"), Министерство сельского хозяйства ("День Сибирского поля – 2024"). Большая роль также принадлежит Министерству образования и науки, благодаря поддержке которого специалистам краевого СПИД-центра удается проводить профилактические мероприятия в образовательных учреждениях Алтайского края", – рассказывает заместитель министра здравоохранения региона Виталий Лазарев.По словам Шевченко, такая совместная работа дает отличный результат: молодежь относится к проблеме ВИЧ-инфекции серьезно и практически по-взрослому ответственно.

"Они открыты к новым знаниям, показывают хороший уровень осведомленности о ВИЧ-инфекции, а также очень бережно относятся к своему здоровью", – отмечает врач.

Фото: Алтайский краевой СПИД-центр

Как пройти тестирование?

Тестирование проходит полностью анонимно и бесплатно, его участникам не нужно предоставлять никаких личных документов. При этом сам процесс занимает всего 10-15 минут: за это время можно сдать кровь из пальца, проконсультироваться со специалистом, узнать о своих личных рисках и о способах профилактики ВИЧ-инфекции, а также узнать и свой ВИЧ-статус.

В Барнауле это можно сделать в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом по адресу ул. 5-я Западная, 62.

Кабинет, где берут анализы на ВИЧ, работает три раза в неделю, ознакомиться с его расписанием всегда можно на сайте медучреждения.

Там же можно узнать и расписание работы мобильного комплекса тестирования, который активно выезжает в районы края. Выездные бригады регулярно работают и в Барнауле – графики тоже публикуются на сайте центра.