Врачи признали мороженое самым полезным десертом
Тем не менее злоупотреблять этим продуктом не стоит
08 июля 2024, 09:40, ИА Амител
Американские диетологи Шелли Боллс и Стефани Ван'т Зелфден назвали мороженое самым полезным десертом. Их слова приводит Daily Mail.
Специалисты отметили, что две трети чашки молочного мороженого обеспечивают около 12% от рекомендуемой суточной нормы кальция, который важен для прочности мышц, костей и зубов. Также в некоторых видах мороженого содержится около 6 граммов белка на порцию, что сопоставимо с одним куриным яйцом.
Кроме того, благодаря сбалансированному сочетанию жиров и белков мороженое не провоцирует резкого повышения уровня глюкозы в крови, снижая тем самым риск диабета и сердечных заболеваний.
Однако диетологи предупреждают: чрезмерное употребление мороженого нежелательно из-за высокого содержания сахара. Они рекомендуют заменять им более калорийные и сладкие десерты, но в умеренных количествах.
09:44:25 08-07-2024
Если посчитать цену мороженного за 1 кг, то получается в среднем от 700 до 2000 рублей. Мясо кушать дешевле
14:19:44 08-07-2024
Гость (09:44:25 08-07-2024) Если посчитать цену мороженного за 1 кг, то получается в сре... Делаю мороженое сам. Выходит 230 руб за кг. Не хуже чем в магазине. Так что прежде чем жаловаться и плакать попробуйте своими руками что-то сделать...
14:34:51 08-07-2024
Гость (14:19:44 08-07-2024) Делаю мороженое сам. Выходит 230 руб за кг. Не хуже чем в ма... поделитесь рецептом, пожалуйста
15:20:17 08-07-2024
Гость (14:19:44 08-07-2024) Делаю мороженое сам. Выходит 230 руб за кг. Не хуже чем в ма... По цене трех литров молока? Килограмм? С учетом того, что обычно в рецепте домашнего мороженого сливки и сгущенка или яйца - лукавите.
15:54:56 08-07-2024
Гость (15:20:17 08-07-2024) По цене трех литров молока? Килограмм? С учетом того, что о... Продукты (на 6 порций)
Сливки 33% жирности - 350 мл
Молоко - 250 мл
Сахар - 100 г
Желтки яичные - 3 шт.
Ванилин по вкусу
Выходит 850 г за 197 руб. За кг - 231 руб. Ну да, на один рубль слукавил... Поймали вы меня... Могу написать где что беру, чтобы вы пойло БМК 800 г за 80р не брали...
16:10:31 08-07-2024
Гость (15:54:56 08-07-2024) Продукты (на 6 порций)Сливки 33% жирности - 350 млМо... А сам процесс? Что делать с продуктами?
09:48:11 08-07-2024
дейли майл иногда забавно почитать
"Мне почти 47, и я отчаянно хочу стать матерью к 50 годам. Я потратила более 40 000 фунтов стерлингов на лечение бесплодия и сбросила 4 стоуна — и своего партнера — чтобы родить своего чудо-ребенка..."
09:49:57 08-07-2024
Эту химозу лучше не кушать
10:27:43 08-07-2024
После слов про американских диетологов можно дальше не читать. В одной порции пломбира 4 ложки саара и молоко из под пальмы. Мороженое это тихий холодный убийца организма. Судя по количеству людей с избыточным весом в Америке, американские диетологи могут и дальше писать заказные статьи.
16:25:49 08-07-2024
Гость (10:27:43 08-07-2024) После слов про американских диетологов можно дальше не читат... Вы не поверите, но в продаже есть мороженое, изготовленное только из натуральных продуктов без пальмы и прочих растительных жиров.
11:54:00 08-07-2024
Американские диетологи.. -? реклама мороженого или их специалистов?