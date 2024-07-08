Врачи признали мороженое самым полезным десертом

Тем не менее злоупотреблять этим продуктом не стоит

08 июля 2024, 09:40, ИА Амител

Мороженое / Источник фото: unsplash.com

Американские диетологи Шелли Боллс и Стефани Ван'т Зелфден назвали мороженое самым полезным десертом. Их слова приводит Daily Mail.

Специалисты отметили, что две трети чашки молочного мороженого обеспечивают около 12% от рекомендуемой суточной нормы кальция, который важен для прочности мышц, костей и зубов. Также в некоторых видах мороженого содержится около 6 граммов белка на порцию, что сопоставимо с одним куриным яйцом.

Кроме того, благодаря сбалансированному сочетанию жиров и белков мороженое не провоцирует резкого повышения уровня глюкозы в крови, снижая тем самым риск диабета и сердечных заболеваний.

Однако диетологи предупреждают: чрезмерное употребление мороженого нежелательно из-за высокого содержания сахара. Они рекомендуют заменять им более калорийные и сладкие десерты, но в умеренных количествах.