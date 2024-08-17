Врачи призвали отказаться от советских диет

По словам специалистов, они уже не работают

17 августа 2024, 19:31, ИА Амител

Салат / Фото: pxhere.com/ru/photo/722087

Советская система лечебных диет устарела и не помогает избавляться от болезней, а только снижает качество жизни. Об этом рассказали врач-гастроэнтеролог Ольга Горячева и нутрициолог Елена Давыдова "Газете. ру".

Лечебные диеты были разработаны в 1920 году советским ученым Певзнером. Однако с начала XX века появились новые исследования, которые изменили представления о питании и здоровье.

"Многие лечебные столы предлагают ограниченный набор продуктов и блюд, что может приводить к дефициту питательных веществ", — объяснила Давыдова.

Чтобы лечение было эффективным, важно ориентироваться на современные рекомендации по питанию. Они учитывают индивидуальные потребности пациента и его личные предпочтения.