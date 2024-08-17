Врачи призвали отказаться от советских диет
По словам специалистов, они уже не работают
17 августа 2024, 19:31, ИА Амител
Советская система лечебных диет устарела и не помогает избавляться от болезней, а только снижает качество жизни. Об этом рассказали врач-гастроэнтеролог Ольга Горячева и нутрициолог Елена Давыдова "Газете. ру".
Лечебные диеты были разработаны в 1920 году советским ученым Певзнером. Однако с начала XX века появились новые исследования, которые изменили представления о питании и здоровье.
"Многие лечебные столы предлагают ограниченный набор продуктов и блюд, что может приводить к дефициту питательных веществ", — объяснила Давыдова.
Чтобы лечение было эффективным, важно ориентироваться на современные рекомендации по питанию. Они учитывают индивидуальные потребности пациента и его личные предпочтения.
19:45:26 17-08-2024
Ага, только на Певзнера ссылаются мировые светочи медицины до сих пор а кто такие Ольга Горячева и Елена Давыдова? Первая берёт 12000 за пол часа, вторую даже гуглить не стал. "Публикации" их тоже доверия не вызывают
09:49:40 18-08-2024
Гость (19:45:26 17-08-2024) а кто такие Ольга Горячева и Елена Давыдова?...
Кто кто. Понятно кто. Современные инфоцыгане. Из задача изгадить фундаментальные исследования и знания, проверенные десятилетиями, чтобы побольше денег с современных неучей срубить.
08:41:30 18-08-2024
Полагаю надо не запрещать, а предложить своё доказанное реальной практикой..
14:10:05 18-08-2024
dok_CФ (08:41:30 18-08-2024) Полагаю надо не запрещать, а предложить своё доказанное реал...
Так это ж надо исследования не один год проводить! А им надо сразу и много!!! И ведь находятся дураки, которые идут к ним и несут свои деньги.
09:59:10 18-08-2024
Елена Давыдова еще та хомячиха! Без медобразования даже.
19:02:06 18-08-2024
к примеру дороги и дома сделанные совками если отменить - что ж останется-то?
а атомку, вооружения - тоже отменять??
медицину и образование - согласен, уже отменили наследие кровагого гежыма...