В прошлом году медики не входили в тройку наиболее востребованных

24 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Аналитики hh.ru выяснили, каких специалистов чаще всего искали работодатели в Алтайском крае за последние 30 дней и изменился ли список самых массовых профессий по сравнению с прошлым летом.

"Работодатели чаще всего искали в Алтайском крае врачей (909 вакансий), на втором месте по востребованности - продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (872), на третьем — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (755)", - говорится в исследовании.

В 2024 году тройка самых массовых профессий был иным. Наиболее востребованной была профессия продавца-консультанта и продавца-кассира, вторую позицию занимали менеджеры по продажам и работе с клиентами. Замыкали список водители, которые в этом году переместились на шестую строку.

Кроме того, в двадцатке востребованных специалистов в регионе находятся разнорабочие, операторы call-центра, специалисты контактного центра, водители, повара, пекари, кондитеры, бухгалтеры, уборщики, медсестры и медбратья, грузчики, электромонтажники, слесари, сантехники, машинисты, кладовщики, операторы производственной линии, официанты, бармены, бариста, администраторы, упаковщики, комплектовщики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики.