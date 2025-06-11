Врачей очень не хватает. За год список дефицитных специалистов на Алтае сократился на 50%
На одну активную вакансию сейчас приходится лишь 0,3 резюме, а раньше было чуть больше – 0,4
11 июня 2025, 18:30, ИА Амител
В Алтайском крае за год список дефицитных специалистов (на одну активную вакансию приходится менее четырех резюме потенциальных кандидатов) сократился на 50%: с 56 специальностей в начале лета 2024 года до 28 – в начале лета 2025-го, сообщает hh.ru.
"За год из списка дефицитных исчезли такие профессии, как швея (сейчас – 4,5 резюме на вакансию), водитель (7,8), грузчик (4,9), технолог (4,2), бухгалтер (5,4) и некоторые другие", – говорится в исследовании.
В десятку специалистов, которых по-прежнему сильно не хватает на рынке труда в Алтайском крае, попали врачи (0,3 резюме на вакансию), дворники и агенты по недвижимости (по 0,7), главные врачи, заведующие отделением (0,8), фармацевты-провизоры (1,1), токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,3), повара, пекари, кондитеры (1,6), электромонтажники, медицинские сестры и братья, инженеры ПНР (по 1,7), слесари и сантехники (1,9).
Кроме того, работодатели в Алтайском крае испытывают сложности с поиском агрономов, автослесарей и автомехаников, продавцов, ветеринарных врачей, уборщиков, метрологов, парикмахеров, операторов call-центра, маляров (по всем перечисленным специальностям на одну вакансию приходится менее четырех резюме).
Напомним, в Алтайском крае врачи уже продолжительное время возглавляют топ наиболее дефицитных специалистов. Причем еще три месяца назад на одну вакансию приходилось 0,4 резюме, а сейчас еще меньше – 0,3.
Ранее аналитики hh.ru также выяснили, что врачам в Алтайском крае предлагают самые низкие зарплаты в Сибири, а они хотят немного больше.
21:19:53 11-06-2025
Платная медицина побуждает граждан к ЗОЖ.
10:50:41 13-06-2025
Гость (21:19:53 11-06-2025) Платная медицина побуждает граждан к ЗОЖ.... да, кроме хирургии. тут нет вариантов - под нож и всё. Другое дело, что платная хирургия стала. Например, даже в краевой больнице на Лспидевкого уже 7 мес. меняют аппарат МРТ, а больные, направленные на операцию, вынуждены платно проходить МРТ. И никому дела нет. Что есть полис мед. страхования, что его нет - без разницы.
09:51:38 12-06-2025
Если хотим нормальное развитие общества и государства, может надо немного планировать и не надеяться на "рынок"..
15:49:57 12-06-2025
Добавить бы к заголовку следующую фразу. А которые остались тяжело врачами назвать.