На одну активную вакансию сейчас приходится лишь 0,3 резюме, а раньше было чуть больше – 0,4

11 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае за год список дефицитных специалистов (на одну активную вакансию приходится менее четырех резюме потенциальных кандидатов) сократился на 50%: с 56 специальностей в начале лета 2024 года до 28 – в начале лета 2025-го, сообщает hh.ru.

"За год из списка дефицитных исчезли такие профессии, как швея (сейчас – 4,5 резюме на вакансию), водитель (7,8), грузчик (4,9), технолог (4,2), бухгалтер (5,4) и некоторые другие", – говорится в исследовании.

В десятку специалистов, которых по-прежнему сильно не хватает на рынке труда в Алтайском крае, попали врачи (0,3 резюме на вакансию), дворники и агенты по недвижимости (по 0,7), главные врачи, заведующие отделением (0,8), фармацевты-провизоры (1,1), токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,3), повара, пекари, кондитеры (1,6), электромонтажники, медицинские сестры и братья, инженеры ПНР (по 1,7), слесари и сантехники (1,9).

Кроме того, работодатели в Алтайском крае испытывают сложности с поиском агрономов, автослесарей и автомехаников, продавцов, ветеринарных врачей, уборщиков, метрологов, парикмахеров, операторов call-центра, маляров (по всем перечисленным специальностям на одну вакансию приходится менее четырех резюме).

Напомним, в Алтайском крае врачи уже продолжительное время возглавляют топ наиболее дефицитных специалистов. Причем еще три месяца назад на одну вакансию приходилось 0,4 резюме, а сейчас еще меньше – 0,3.

Ранее аналитики hh.ru также выяснили, что врачам в Алтайском крае предлагают самые низкие зарплаты в Сибири, а они хотят немного больше.