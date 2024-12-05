Врачи раскрыли, какой овощ может предотвратить развитие инфаркта

Полезные для работы сердца вещества содержатся в моркови

05 декабря 2024, 12:05, ИА Амител

Морковь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956188

Возникновение инсульта и инфаркта предотвращает употребление моркови. Об этом сообщает РИА Новости.

"Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение", – заявила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

Также врач отметила, что в моркови содержится полезное для работы сердца вещество – кумарин. Он способствует защите здоровья органа и уменьшению гипертензии.

Помимо этого, отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с работой пищеварения. Во время термической обработки в ней не остается грубых растительных волокон, и она лучше усваивается организмом.