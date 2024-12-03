Диетолог назвала напиток для улучшения продуктивности мозга

Какао также полезен для сердца и настроения

03 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Какао / Фото: Ksenia / unsplash.com

Какао-порошок способствует улучшению настроения, бодрости и продуктивности, заявила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.

Также напиток снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и богат фосфором, калием, магнием, железом и различными витаминами.

Стародубова отметила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао, таких как темный шоколад, помогает нормализовать артериальное давление и уровень липидов в крови. Это также положительно сказывается на здоровье сердца и мозговой активности.