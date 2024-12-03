Диетолог назвала напиток для улучшения продуктивности мозга
Какао также полезен для сердца и настроения
03 декабря 2024, 16:45, ИА Амител
Какао / Фото: Ksenia / unsplash.com
Какао-порошок способствует улучшению настроения, бодрости и продуктивности, заявила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.
Также напиток снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и богат фосфором, калием, магнием, железом и различными витаминами.
Стародубова отметила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао, таких как темный шоколад, помогает нормализовать артериальное давление и уровень липидов в крови. Это также положительно сказывается на здоровье сердца и мозговой активности.
17:10:49 03-12-2024
Для продуктивности работы мозга полезна - работа мозга!
18:07:55 03-12-2024
Гость (17:10:49 03-12-2024) Для продуктивности работы мозга полезна - работа мозга!... Отдых?
21:10:24 03-12-2024
Musik (18:07:55 03-12-2024) Отдых? ... Перезагрузка? Сон! Это само собой.
Что бы мозг работал лучше, его нужно постоянно напрягать!
07:39:20 04-12-2024
Гость (21:10:24 03-12-2024) Перезагрузка? Сон! Это само собой.Что бы мозг работал лу... инсульта не боитесь, постоянный напрягатель мозга? а то ведь неврологические проблемы сильно помолодели, уже и в 35 людей инсульт долбает.