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Диетолог назвала напиток для улучшения продуктивности мозга

Какао также полезен для сердца и настроения

03 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Какао / Фото: Ksenia / unsplash.com
Какао / Фото: Ksenia / unsplash.com

Какао-порошок способствует улучшению настроения, бодрости и продуктивности, заявила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.

Также напиток снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и богат фосфором, калием, магнием, железом и различными витаминами.

Стародубова отметила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао, таких как темный шоколад, помогает нормализовать артериальное давление и уровень липидов в крови. Это также положительно сказывается на здоровье сердца и мозговой активности.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 4

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Гость

17:10:49 03-12-2024

Для продуктивности работы мозга полезна - работа мозга!

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Musik

18:07:55 03-12-2024

Гость (17:10:49 03-12-2024) Для продуктивности работы мозга полезна - работа мозга!... Отдых?

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Гость

21:10:24 03-12-2024

Musik (18:07:55 03-12-2024) Отдых? ... Перезагрузка? Сон! Это само собой.
Что бы мозг работал лучше, его нужно постоянно напрягать!

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Гость

07:39:20 04-12-2024

Гость (21:10:24 03-12-2024) Перезагрузка? Сон! Это само собой.Что бы мозг работал лу... инсульта не боитесь, постоянный напрягатель мозга? а то ведь неврологические проблемы сильно помолодели, уже и в 35 людей инсульт долбает.

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