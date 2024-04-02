Врачи рассказали, чем опасен постоянный отказ от мяса
Подобные изменения рациона приводят к ряду изменений
02 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
Мясной стейк / Фото: unsplash.com
Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" рассказали о том, как отказ от мяса повлияет на состояние здоровья. Выпуск показали на "Первом канале".
Продеус отметил, что без мяса в рационе у человека начнет снижаться мышечная масса, а кости не будут получать столь необходимый строительный материал. Также могут начаться проблемы с пищеварением. Из-за белковой недостаточности есть риск снижения иммунитета.
Елена Малышева добавила, что отказ от мяса приводит к снижению уровня железа в организме.
12:02:33 02-04-2024
Я в молодости баловался вегетарианством, парвда, нежёстким, обходился только без мяса, молочные продукты, морских гадов и рыбу, а также яйца употреблял... Лёгкость и похотливость необыкновенная! Первые полгода... Потом- агрессивность и дрянные нервы... Всё пришло в норму, когда вернулись в рацион любимые столовские котлеты в сухарной броне :) и "пёльмёни со смётаной" из пельменки на Советов.
12:31:44 02-04-2024
Тоже до 20 лет не ел мясо ни курицу ни свинину ни говядину, рыбу всегда любил, яйца, наваристые бабушкины супы
13:30:58 02-04-2024
Животный белок как строительный материал крайне нужен организму. Погуглите "суточный рацион военнослужащего" - в зависимости от рода войск от 250 до 300 гр. мяса ежедневно, и это по минимуму! А некоторые врачи говорят об 1 кг. мяса в сутки. Может это и перебор, но никакие фрукты и овощи не заменят мясо. Вегетарианством можно изредка побаловаться в качестве диеты.
14:00:52 02-04-2024
А вот интересно, чем опасен постоянный отказ от черной икры и лобстеров?
14:52:13 02-04-2024
При отсутствии мяса в рационе очень страдает интеллект, особенно жаль детей, это не их выбор.
14:59:03 02-04-2024
Знал очень многих сверстников и тех, кто моложе меня, кто панически боялся потерять эту самую костную и мышечную массу. Но вот незадача - они уже мертвы, а я как бегал без мяса, так по-прежнему и бегаю.
16:20:10 02-04-2024
Гость (14:59:03 02-04-2024) Знал очень многих сверстников и тех, кто моложе меня, кто па... Молодец! Продолжай отказываться от того, что если миллионы поколений предков. Интересный эксперимент. Если быть принципиальным и не сдаваться до последнего вздоха, есть шанс попасть в медицинские учебники.
17:42:41 02-04-2024
Гость (16:20:10 02-04-2024) Молодец! Продолжай отказываться от того, что если миллионы п... Вообще-то, миллионы предков ещё в прошлом веке мясо ели только по праздникам. А сейчас каждый божий день, да со всеми канцерогенными и токсичными ингредиентами типа антибиотиков и технического пальмового масла в колбасах.
19:02:11 02-04-2024
вегитарианцам нужно вырывать клыки! что бы не было когнитивного диссонанса...