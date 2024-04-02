Врачи рассказали, чем опасен постоянный отказ от мяса

Подобные изменения рациона приводят к ряду изменений

02 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Мясной стейк / Фото: unsplash.com

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" рассказали о том, как отказ от мяса повлияет на состояние здоровья. Выпуск показали на "Первом канале".

Продеус отметил, что без мяса в рационе у человека начнет снижаться мышечная масса, а кости не будут получать столь необходимый строительный материал. Также могут начаться проблемы с пищеварением. Из-за белковой недостаточности есть риск снижения иммунитета.

Елена Малышева добавила, что отказ от мяса приводит к снижению уровня железа в организме.