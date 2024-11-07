Среди основных мер профилактики называют гигиену

07 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Среди основных мер профилактики вируса Коксаки врачи выделяют тщательное соблюдение личной гигиены, сообщает РИА Новости.

Снизить вероятность заражения можно с помощью дезинфекции детских вещей и продуктов питания, а также поддержания естественного иммунитета.

"Врачи напоминают: вирус передается через контакт с зараженными поверхностями и от человека к человеку. Поэтому мыть руки после посещения общественных мест необходимо с мылом и не менее 20 секунд. Если нет возможности вымыть руки, рекомендуют использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%", – пишет агентство.

Детские игрушки и другие предметы, которые ребенок может случайно облизнуть, необходимо регулярно дезинфицировать. Также важно следить, чтобы дети не брали руки в рот и не грызли ногти.

В периоды распространения вируса рекомендуют не посещать массовые мероприятия и места с большим скоплением людей.

Вирус Коксаки может передаваться через пищу, поэтому важно уделять внимание обработке продуктов. Все овощи и фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой. Мясо и рыба также должны проходить термическую обработку.