Эксперты предполагают, что инфекция могла попасть в Россию из курортной страны

06 ноября 2024, 18:17, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Циркуляцию вируса Коксаки подозревают сразу в нескольких российских регионах. Об этом сообщили "Известия", уточнив, что похожее по симптомам заболевание выявляют в школах и детсадах. А Роспотребнадзор открыл горячую линию, чтобы оценить эпидситуацию.

О том, что это за вирус и чем он опасен, – в материале amic.ru.

1 Что такое вирус Коксаки? Это не новый вирус, а давно известное человечеству заболевание, входящее в группу энтеровирусов (кишечных инфекций). Впервые его обнаружили в 1948 году в США. Произошло это в городе Коксаки, что и дало название инфекции. Болезнь может вызывать самые разные состояния: лихорадку, острый менингит, сыпь, боли в мышцах, нарушение работы центральной нервной системы. Специального лечения от вируса Коксаки нет, поэтому вся терапия направлена на борьбу с симптомами. Болезнь считается "детской" – чаще всего ею заражаются малыши до года.

2 Чем опасен вирус Коксаки? Несмотря на то, что болезнь известна давно и не считается опасной, в ряде случаев течение может быть непредсказуемым. В тяжелых случаях развитие вируса может привести к летальному исходу. Например, в 1997 году во время вспышки в Малайзии скончалось 30 детей. Самыми тяжелыми проявлениями инфекции являются вирусный менингит и поражение сердца (миокардит). Особенно опасен вирус Коксаки для больных иммунодефицитом.

3 Какие симптомы у вируса Коксаки? Симптомы заболевания разнообразны. Как правило, течение болезни сразу начинается с острой стадии: высокая температура, головная боль, слабость, потеря аппетита, боль в горле, увеличенные лимфоузлы. То, что все эти симптомы похожи на проявление ОРВИ, зачастую осложняет быструю постановку диагноза. Через какое-то время у пациента появляются красные высыпания на слизистой рта, языка и горла. Также сыпь может появляться и на теле. "Чешуйки" при этом могут чесаться и вызывать жжение. Возможны и симптомы со стороны пищеварительного тракта.

4 Как передается вирус Коксаки? Вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем – через частички слюны и слизи, выделяемые при кашле или чихании. Считается, что эта инфекция очень легко распространяется в местах массового скопления людей. Иммунологи, с которыми пообщались "Известия" , подчеркивают: вспышки Коксаки происходят регулярно и чаще всего имеют локальный характер. "В целом это неприятное заболевание, но достаточно обычное, давно живущее с человеком, и ждать какого-то прорыва эпидемии не стоит. Локальные вспышки Коксаки встречаются практически ежегодно. Чаще всего болеют дети, которые отдыхают в детских оздоровительных лагерях и купаются в стоячих водоемах. Но это необязательно. Вспышки могут быть везде, но локальные – они характеризуются десятками случаев, не более того", – цитирует издание врача Андрея Позднякова.

5 Что нужно делать, чтобы не заболеть вирусом Коксаки? Чтобы снизить риск заражения, достаточно соблюдать простейшие правила гигиены: мыть руки, пить только кипяченую воду, есть из обработанной посуды.