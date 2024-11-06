Что за вирус Коксаки распространяется в российских регионах и чем он опасен?
Эксперты предполагают, что инфекция могла попасть в Россию из курортной страны
06 ноября 2024, 18:17, ИА Амител
Медицинские маски / Фото: amic.ru
Циркуляцию вируса Коксаки подозревают сразу в нескольких российских регионах. Об этом сообщили "Известия", уточнив, что похожее по симптомам заболевание выявляют в школах и детсадах. А Роспотребнадзор открыл горячую линию, чтобы оценить эпидситуацию.
О том, что это за вирус и чем он опасен, – в материале amic.ru.
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Что такое вирус Коксаки?
Это не новый вирус, а давно известное человечеству заболевание, входящее в группу энтеровирусов (кишечных инфекций). Впервые его обнаружили в 1948 году в США. Произошло это в городе Коксаки, что и дало название инфекции.
Болезнь может вызывать самые разные состояния: лихорадку, острый менингит, сыпь, боли в мышцах, нарушение работы центральной нервной системы.
Специального лечения от вируса Коксаки нет, поэтому вся терапия направлена на борьбу с симптомами.
Болезнь считается "детской" – чаще всего ею заражаются малыши до года.
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Чем опасен вирус Коксаки?
Несмотря на то, что болезнь известна давно и не считается опасной, в ряде случаев течение может быть непредсказуемым. В тяжелых случаях развитие вируса может привести к летальному исходу.
Например, в 1997 году во время вспышки в Малайзии скончалось 30 детей.
Самыми тяжелыми проявлениями инфекции являются вирусный менингит и поражение сердца (миокардит).
Особенно опасен вирус Коксаки для больных иммунодефицитом.
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Какие симптомы у вируса Коксаки?
Симптомы заболевания разнообразны. Как правило, течение болезни сразу начинается с острой стадии: высокая температура, головная боль, слабость, потеря аппетита, боль в горле, увеличенные лимфоузлы. То, что все эти симптомы похожи на проявление ОРВИ, зачастую осложняет быструю постановку диагноза.
Через какое-то время у пациента появляются красные высыпания на слизистой рта, языка и горла. Также сыпь может появляться и на теле. "Чешуйки" при этом могут чесаться и вызывать жжение.
Возможны и симптомы со стороны пищеварительного тракта.
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Как передается вирус Коксаки?
Вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем – через частички слюны и слизи, выделяемые при кашле или чихании. Считается, что эта инфекция очень легко распространяется в местах массового скопления людей.
Иммунологи, с которыми пообщались "Известия", подчеркивают: вспышки Коксаки происходят регулярно и чаще всего имеют локальный характер.
"В целом это неприятное заболевание, но достаточно обычное, давно живущее с человеком, и ждать какого-то прорыва эпидемии не стоит. Локальные вспышки Коксаки встречаются практически ежегодно. Чаще всего болеют дети, которые отдыхают в детских оздоровительных лагерях и купаются в стоячих водоемах. Но это необязательно. Вспышки могут быть везде, но локальные – они характеризуются десятками случаев, не более того", – цитирует издание врача Андрея Позднякова.
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Что нужно делать, чтобы не заболеть вирусом Коксаки?
Чтобы снизить риск заражения, достаточно соблюдать простейшие правила гигиены: мыть руки, пить только кипяченую воду, есть из обработанной посуды.
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Где уже выявили этот вирус и откуда он взялся?
По данным "Известий", вирус Коксаки выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, а также в Удмуртии. При этом издание подчеркивает: официальных подтверждений, что именно эта инфекция, нет. Но специалисты, с которыми пообщались журналисты, почти уверены в этом.
По одной из версий, вирус пришел в Россию из Турции. Здесь врачи тоже не видят ничего удивительного: вспышки инфекций чаще всего происходят летом в курортных городах.
12:38:30 07-11-2024
обычный лабиальный герпес, коего штук 60 разновидностей, 24 из них вызывают менингит. и лечится быстро.