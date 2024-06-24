Врачи рассказали о пользе огуречного рассола
Спортсмены часто употребляют его после тренировок
24 июня 2024, 16:35, ИА Амител
Огурцы в банке / Фото: pxhere.com/ru/photo/573617
Специалист рассказал о полезных свойствах рассола для здоровья. Об этом сообщает "Петербург 2".
Например, спортсмены часто употребляют его после тренировок, так как он помогает снять мышечные спазмы.
Кроме того, рассол способствует восстановлению водно-электролитного баланса в организме. В его составе присутствуют антиоксиданты и витамины C и E, которые укрепляют иммунитет.
Рассол также может помочь в процессе похудения и стабилизации уровня сахара в крови. Он обладает способностью снижать изжогу и улучшать пищеварение.
16:45:42 24-06-2024
и синяки тоже его любят.
совпадение? не думаю.
20:43:24 24-06-2024
А как же гипертоникам быть?
Избыток соли в организме, чревато отёками.
23:03:54 24-06-2024
Избыток соли гипертоникам рекомендуется выводить пивом. Не шутка, если что. Если с почками норма, конечно.
10:18:15 25-06-2024
Так народ не случайно же сотни лет поправляется после случайного перепития рассольчиком.И чем ядрёнее, тем лучше.Сам Петр 1 пил его прямо из бочки.
13:14:00 25-06-2024
Рассол- по сути та же минералка. Соли, растворённые в воде, помогают воде удерживаться организмом. Спохма всегда наблюдается обезвоживание, поэтому рассол и помогает лучше, чем чистая вода.