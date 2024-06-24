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Врачи рассказали о пользе огуречного рассола

Спортсмены часто употребляют его после тренировок

24 июня 2024, 16:35, ИА Амител

Огурцы в банке / Фото: pxhere.com/ru/photo/573617
Огурцы в банке / Фото: pxhere.com/ru/photo/573617

Специалист рассказал о полезных свойствах рассола для здоровья. Об этом сообщает "Петербург 2".

Например, спортсмены часто употребляют его после тренировок, так как он помогает снять мышечные спазмы.

Кроме того, рассол способствует восстановлению водно-электролитного баланса в организме. В его составе присутствуют антиоксиданты и витамины C и E, которые укрепляют иммунитет.

Рассол также может помочь в процессе похудения и стабилизации уровня сахара в крови. Он обладает способностью снижать изжогу и улучшать пищеварение. 

Здоровье

Комментарии 5

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Мусик

16:45:42 24-06-2024

и синяки тоже его любят.
совпадение? не думаю.

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гость

20:43:24 24-06-2024

А как же гипертоникам быть?
Избыток соли в организме, чревато отёками.

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Земеля

23:03:54 24-06-2024

Избыток соли гипертоникам рекомендуется выводить пивом. Не шутка, если что. Если с почками норма, конечно.

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Гость.

10:18:15 25-06-2024

Так народ не случайно же сотни лет поправляется после случайного перепития рассольчиком.И чем ядрёнее, тем лучше.Сам Петр 1 пил его прямо из бочки.

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Гость

13:14:00 25-06-2024

Рассол- по сути та же минералка. Соли, растворённые в воде, помогают воде удерживаться организмом. Спохма всегда наблюдается обезвоживание, поэтому рассол и помогает лучше, чем чистая вода.

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