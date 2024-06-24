Врачи рассказали о пользе огуречного рассола

Спортсмены часто употребляют его после тренировок

24 июня 2024, 16:35, ИА Амител

Огурцы в банке / Фото: pxhere.com/ru/photo/573617

Специалист рассказал о полезных свойствах рассола для здоровья. Об этом сообщает "Петербург 2".

Например, спортсмены часто употребляют его после тренировок, так как он помогает снять мышечные спазмы.

Кроме того, рассол способствует восстановлению водно-электролитного баланса в организме. В его составе присутствуют антиоксиданты и витамины C и E, которые укрепляют иммунитет.

Рассол также может помочь в процессе похудения и стабилизации уровня сахара в крови. Он обладает способностью снижать изжогу и улучшать пищеварение.