Врачи рассказали о состоянии Алексея Янина

Актер находится в реанимации

03 сентября 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского рассказали о том, в каком состоянии находится актер Алексей Янин. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты отметили, что состояние актера оценивается как тяжелое. Он в реанимации.

2 сентября в СМИ появилась информация о том, что Янин скончался в больнице. Позднее его супруга опровергла эти сведения и отметила, что стала жертвой злоумышленников, которые сообщили ей о смерти мужа.

Женщина подала заявление в полицию.