Жена Алексея Янина написала заявление на тех, кто сообщил о смерти ее мужа
По словам женщины, злую шутку с ней провернули мошенники
03 сентября 2023, 12:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Дарья Янина, супруга российского актера Алексея Янина, рассказала о том, что о смерти мужа ей сообщили мошенники. Об этом пишет Mash.
По словам женщины, ложную информацию ей дали по телефону неизвестные, после этого она сама распространила слух о смерти мужа. Дарья пояснила, что позднее, отойдя от шока, она обратилась в больницу, где лежит Алексей. Врачи сказали, что он жив.
Янина написала заявление в полицию, чтобы злоумышленников нашли.
Ранее стало известно, что информация о смерти Алексея Янина не соответствует действительности. Актер жив, получает медицинскую помощь.
13:13:30 03-09-2023
Тоже хороша, сразу бросилась в соцсети((