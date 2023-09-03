Жена Алексея Янина написала заявление на тех, кто сообщил о смерти ее мужа

По словам женщины, злую шутку с ней провернули мошенники

03 сентября 2023, 12:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дарья Янина, супруга российского актера Алексея Янина, рассказала о том, что о смерти мужа ей сообщили мошенники. Об этом пишет Mash.

По словам женщины, ложную информацию ей дали по телефону неизвестные, после этого она сама распространила слух о смерти мужа. Дарья пояснила, что позднее, отойдя от шока, она обратилась в больницу, где лежит Алексей. Врачи сказали, что он жив.

Янина написала заявление в полицию, чтобы злоумышленников нашли.

Ранее стало известно, что информация о смерти Алексея Янина не соответствует действительности. Актер жив, получает медицинскую помощь.