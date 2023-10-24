Врачи рассказали об опасных микробах на лицах сибиряков

Один из сотрудников больницы носил медицинскую маску, потом с нее взяли мазок

24 октября 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: master1305 / Freepik

Врачи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского провели эксперимент и рассказали о его результатах, пишет "Сибдепо".

Один из сотрудников больницы носил медицинскую маску около трех часов, потом взяли с нее мазок и посеяли на кровяной агар. Результат показал наличие бактерий гемолитического стафилококка.

"Стафилококк обитает на поверхности кожи любого здорового человека: этот микроорганизм условно патогенен. Но при неблагоприятных условиях он может стать патогенным для человека", – рассказала заведующая бактериологической лабораторией Олеся Исаенко.

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