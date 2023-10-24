Врачи рассказали об опасных микробах на лицах сибиряков
Один из сотрудников больницы носил медицинскую маску, потом с нее взяли мазок
24 октября 2023, 13:32, ИА Амител
Врачи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского провели эксперимент и рассказали о его результатах, пишет "Сибдепо".
Один из сотрудников больницы носил медицинскую маску около трех часов, потом взяли с нее мазок и посеяли на кровяной агар. Результат показал наличие бактерий гемолитического стафилококка.
"Стафилококк обитает на поверхности кожи любого здорового человека: этот микроорганизм условно патогенен. Но при неблагоприятных условиях он может стать патогенным для человека", – рассказала заведующая бактериологической лабораторией Олеся Исаенко.
Бактериологи показали на чашке Петри сплошной рост микроорганизмов.
14:03:55 24-10-2023
Лицо надо каждый день протирать свеженадрезанной луковицей. Кожа будет чистая.
14:34:04 24-10-2023
Гость (14:03:55 24-10-2023) Лицо надо каждый день протирать свеженадрезанной луковицей. ... Ну да. Нет кожи - нет проблем. А куда-нибудь еще пихать лук не пробовали? Говорят, луковые клизмы очень способствуют омоложению и излечению от всего.
18:50:07 24-10-2023
Гость (14:34:04 24-10-2023) Ну да. Нет кожи - нет проблем. А куда-нибудь еще пихать лук ... Ты не вводи в заблуждение, твой друг Малахов говорил огурец не сорванный в зад запихивать от всех болезней, а не лук.
18:46:23 24-10-2023
Гость (14:03:55 24-10-2023) Лицо надо каждый день протирать свеженадрезанной луковицей. ... Веником березовым надо в парилке по морде хлестать, и никаких болезней.
14:06:24 24-10-2023
Так всё -таки вирусы или микробы????? И какова мораль сей басни???? Маски зло???
15:43:39 24-10-2023
Гость (14:06:24 24-10-2023) Так всё -таки вирусы или микробы????? И какова мораль сей ба... Мыться надо чаще, такая мораль.
14:32:00 24-10-2023
Любому понятно ношение маски -это скопление бактерий на ней, одним словом зараз, по хорошему её менять надо каждый час
14:52:14 24-10-2023
Маша (14:32:00 24-10-2023) Любому понятно ношение маски -это скопление бактерий на ней... Или вообще не носить.
15:44:01 24-10-2023
Гость (14:52:14 24-10-2023) Или вообще не носить.... Или вообще лечь и сдохнуть.
18:52:10 24-10-2023
Маша (14:32:00 24-10-2023) Любому понятно ношение маски -это скопление бактерий на ней... По хорошему маску вообще носить не надо, здоровее будешь. В ковид кто ходил в маске и перчатках, тех уже нет.
01:43:56 25-10-2023
Гость (18:52:10 24-10-2023) По хорошему маску вообще носить не надо, здоровее будешь. В ... Ага, а мы с того света пишем =)))
01:44:58 25-10-2023
Гость (18:52:10 24-10-2023) По хорошему маску вообще носить не надо, здоровее будешь. В ... Мы таких как ты человек двадцать уже похоронили. Тоже в ковид не верили и маски не носили.
14:56:04 24-10-2023
Зимой кроме лука очень хорошо протирать кожу лица и рук шкурками апельсинов и мандаринов. Перед употреблением апельсинов и мандариров их надо всегда мыть с хозяйственным мылом. Перед протиранием кожи шкурки надо помять, чтобы выделились эфирные масла. Отлично помогает и от сухости, прыщиков, включая юношеские, и от подкожных клещей.
18:54:16 24-10-2023
Гость (14:56:04 24-10-2023) Зимой кроме лука очень хорошо протирать кожу лица и рук шкур... А от облысения надо дать корове свою голову полизать, и волосы начнут расти.
13:15:37 25-10-2023
Гость (18:54:16 24-10-2023) А от облысения надо дать корове свою голову полизать, и воло... От облысения надо коровью лепешку на голову положить и ходить
15:37:32 24-10-2023
Только скипидар! три раза в день мазать все тело.
15:43:11 24-10-2023
Гость (15:37:32 24-10-2023) Только скипидар! три раза в день мазать все тело.... А потом весь день лезть на стену
18:57:52 24-10-2023
Гость (15:43:11 24-10-2023) А потом весь день лезть на стену... А почему бы нет, если ты промышленный альпинист.
18:56:12 24-10-2023
Гость (15:37:32 24-10-2023) Только скипидар! три раза в день мазать все тело.... А особенно анус скипидаром, и будет вам счастье, и на работе успех.