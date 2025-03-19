Врачи скорой помощи приняли сложные роды в квартире у жительницы Владивостока

Прибыв на место, они оценили ситуацию и решили, что до больницы роженица не доедет

19 марта 2025, 12:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Медики помогли появиться на свет младенцу, приняв сложные роды в квартире матери во Владивостоке. Об этом сообщает "Восток-Медиа".

Накануне утром в скорую поступил вызов от мужчины – по его словам, у жены болел живот и отходили воды. Медики доехали до места за 15 минут и выяснили, что до больницы роженица не доедет. Роды пришлось принимать в домашних условиях, что было серьезным риском как для ребенка, так и для матери.

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