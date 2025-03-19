Врачи скорой помощи приняли сложные роды в квартире у жительницы Владивостока
Прибыв на место, они оценили ситуацию и решили, что до больницы роженица не доедет
19 марта 2025, 12:55, ИА Амител
Медики помогли появиться на свет младенцу, приняв сложные роды в квартире матери во Владивостоке. Об этом сообщает "Восток-Медиа".
Накануне утром в скорую поступил вызов от мужчины – по его словам, у жены болел живот и отходили воды. Медики доехали до места за 15 минут и выяснили, что до больницы роженица не доедет. Роды пришлось принимать в домашних условиях, что было серьезным риском как для ребенка, так и для матери.
В самый ответственный момент врачи выяснили, что у ребенка однократное обвитие пуповиной. Его удалось снять благодаря умелым действиям врачей.
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