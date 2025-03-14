В Барнауле женщина узнала о беременности лишь во время родов

Как выяснил amic.ru, мать и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии

14 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

В Алтайском крае провели кесарево сечение женщине, о беременности которой выяснилось при осмотре в больнице, сообщили amic.ru в региональном Минздраве.

Жительница Барнаула обратилась в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, расположенную на улице Малахова (БСМП № 2). В ходе осмотра врачи подтвердили беременность.

Медики приняли решение экстренно провести кесарево сечение. Операцию проводили на базе БСМП № 2.

"Вызвали хирурга и других специалистов из Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар". Также вызвали бригаду неонатологов для ребенка", – рассказали в Минздраве.

В пятницу, 14 марта, женщину перевели в Краевую клиническую больницу, ребенок находится в перинатальном центре "Дар".