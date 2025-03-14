В Барнауле женщина узнала о беременности лишь во время родов
Как выяснил amic.ru, мать и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии
14 марта 2025, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае провели кесарево сечение женщине, о беременности которой выяснилось при осмотре в больнице, сообщили amic.ru в региональном Минздраве.
Жительница Барнаула обратилась в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, расположенную на улице Малахова (БСМП № 2). В ходе осмотра врачи подтвердили беременность.
Медики приняли решение экстренно провести кесарево сечение. Операцию проводили на базе БСМП № 2.
"Вызвали хирурга и других специалистов из Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар". Также вызвали бригаду неонатологов для ребенка", – рассказали в Минздраве.
В пятницу, 14 марта, женщину перевели в Краевую клиническую больницу, ребенок находится в перинатальном центре "Дар".
"Оба чувствуют себя удовлетворительно", – подчеркнули в министерстве.
17:58:45 14-03-2025
наверное думала что опухоль ?
Или газы в желудке...
18:00:26 14-03-2025
я бы роженицу на IQ проверил !
18:04:11 14-03-2025
А отсутствие "красных" дней в течении нескольких месяцев, мамашке ничего не напомнило?
19:44:30 16-03-2025
Гость (18:04:11 14-03-2025) А отсутствие "красных" дней в течении нескольких месяцев, ма... вы поразитесь, какие есть маргиналки тупые необразованные совсем
20:24:52 14-03-2025
Ни токсикоза....ни декретных.
21:36:50 14-03-2025
Ожирение и...
Нет версий вообщет.
11:20:42 15-03-2025
сколько этому созданию лет? не больше 12-13 похоже, но и в этом возрасте такой дурой нельзя быть.
13:49:04 15-03-2025
Элен без ребят (11:20:42 15-03-2025) сколько этому созданию лет? не больше 12-13 похоже, но и в э... Может, 50+. Думала, что наступил климакс, а оно вон оно что.
17:24:51 15-03-2025
Гость (13:49:04 15-03-2025) Может, 50+. Думала, что наступил климакс, а оно вон оно что.... и поправилась, да))
19:45:29 16-03-2025
покажите фотку ее??? в америке бы уж целый вагон фоточек был и пр. а тут...скукота
09:37:45 17-03-2025
Комментарии от каких-то дегенератов. Подобрались все как один. Для товарищей, которые еще не определились кто они, зайдя сюда и собравшись написать комментарий, поясню. Женщине 42 года. У нее благополучная семья, хорошая работа. Лично я ее не знаю, но на основании чужого жизненного опыта, представьте себе, и в более раннем возрасте случаются гормональные сбои и "красных дней" женщина не видит годами, их просто нет. А бывают, что они всю беременность ее сопровождают. Это не вариант нормы, не месячные, а просто кровотечение. Также на свете существуют женщины, у которых беременность визуально просто не видно, даже у худых. А если у женщины есть жирок на животе, то тем более. Обычно это связано с тем, что плод прикрепился к задней стенке матки.
Никак не постигну феномена - с чем связано желание какого-либо индивида взять и обгадить кого-то, не зная вообще ничего о нем. Возможно, это элементарное суждение по себе самому и своему окружению. Возможно - просмотр низкосортных телепередач с социальной чернухой, что какбэ намекает на уровень культуры комментаторов