Врачи смогли сохранить ногу блогеру Эдварду Билу

Ему предстоит долгий процесс восстановления

06 августа 2024, 07:47, ИА Амител

Эдвард Бил / Кадр из видео: Mash

Врачи не стали ампутировать левую ногу Эдварду Билу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

"Эдварду удалось сохранить его левую ногу. За это мы боролись долго и упорно", – говорится в заявлении.

Несмотря на это, блогера все еще беспокоит инфекция, но в меньшей степени. Ему предстоит долгий процесс восстановления и лечения.

Согласно медицинской практике, подобные травмы обычно заживают в течение полугода. Это связано с тем, что всю ногу разбирали на детали, чтобы добраться до источника проблемы и устранить ее. Если бы это не было сделано, то могла бы потребоваться полная ампутация, отметили представители блогера.

Ранее сообщалось, что из-за непроходящей инфекции после падения с самоката Билу могут ампутировать ногу. Перед госпитализацией он отбывал 14-дневный срок в спецприемнике после съемки пранка, во время которой он был одет в костюм самокатного патрульного.

