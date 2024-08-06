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Врачи смогли сохранить ногу блогеру Эдварду Билу

Ему предстоит долгий процесс восстановления

06 августа 2024, 07:47, ИА Амител

Эдвард Бил / Кадр из видео: Mash
Эдвард Бил / Кадр из видео: Mash

Врачи не стали ампутировать левую ногу Эдварду Билу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

"Эдварду удалось сохранить его левую ногу. За это мы боролись долго и упорно", – говорится в заявлении.

Несмотря на это, блогера все еще беспокоит инфекция, но в меньшей степени. Ему предстоит долгий процесс восстановления и лечения.

Согласно медицинской практике, подобные травмы обычно заживают в течение полугода. Это связано с тем, что всю ногу разбирали на детали, чтобы добраться до источника проблемы и устранить ее. Если бы это не было сделано, то могла бы потребоваться полная ампутация, отметили представители блогера.

Ранее сообщалось, что из-за непроходящей инфекции после падения с самоката Билу могут ампутировать ногу. Перед госпитализацией он отбывал 14-дневный срок в спецприемнике после съемки пранка, во время которой он был одет в костюм самокатного патрульного.
 

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Комментарии 8

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Гость

08:38:40 06-08-2024

Жаль

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Кхм...

09:50:43 06-08-2024

Гость (08:38:40 06-08-2024) Жаль... Злобой своей не подавитесь.

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Гость

09:07:42 06-08-2024

Нога за 20 дней до ампутации не сгниёт. Просто пиар.

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Мусик

09:38:12 06-08-2024

Гость (09:07:42 06-08-2024) Нога за 20 дней до ампутации не сгниёт. Просто пиар.... эт смотря чего от бомжей в обезъяннике подцепил он.

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Гость

09:47:29 06-08-2024

Все что я знаю , про это чучело ,я знаю против своей воли.

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Гость

10:08:47 06-08-2024

А был шанс, чтобы этого персонажа стало чуть меньше на земле.

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Гость

11:31:38 06-08-2024

Ему другое надо ампутировать. Чтоб не плодился.

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Гость

11:38:12 06-08-2024

Биль и Хинштейн из одной синагоги таки ?

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